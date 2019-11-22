10月新承做房貸利率維持低點　央行：買房自住為主利率波動小

▲ 央行表示，房市呈溫和成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（22）日公布10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.431%，較9月的1.39%上升0.041個百分點，主要係因週轉金貸款利率上升所致。而10月房貸平均利率與9月相同，維持在新低紀錄。

購屋貸款10月相較9月增加94.06億元，主因是六都買賣移轉棟數增加，而銀行為爭取更多優質客戶，推出優惠房貸利率，讓房貸利率維持在1.615%歷史新低水準。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，第四季通常是交屋旺季、房屋成交情況熱絡，加上10月工作天數比9月多，因此10月六都買賣移轉棟數比9月成長；另外對照買賣移轉棟數月增、年增率，房市仍處溫和成長。而因目前買房大部分都以自住為主，銀行為拓展房貸業務、積極爭取優質客戶，在有抵押品的情況下，利率不會變化太大，除非承做對向有較大變化，不然利率都只是小幅波動。

在資本支出貸款部分，因10月份企業的大額聯貸案與土建聯貸案增加，致10月資本支出貸款較上月增加39.08億元；利率下降原因，則是9月土建融借款利率高、基期相對高所致。

週轉金貸款部分，因10月公民營企業貸款減少，週轉金貸款金額較9月減少61.11億元；利率增加則是因9月利率較低的公民營企業貸款較多，致10月週轉金貸款利率相對較9月上升。

在消費性貸款部分，10月貸款金額較9月增加5.54億元，主要因銀行增加信用卡循環信貸，以及承作軍公教人員貸款增加；利率增加則是因部分行庫10月針對不同信貸客戶調整利率。

整體來說，10月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.431%，較8月的1.39%上升0.041個百分點，另外，10月五大銀行未承作國庫借款，因此不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.431%，較9月的1.415%上升0.016個百分點。