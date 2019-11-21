貿易戰達初步協議　大摩：第二、第三階段遙不可期

▲中美之間可能達成了初步的第一階段貿易協議。（圖／取自shutterstock）

記者謝仁傑／綜合報導

中美貿易談判已成持久戰，帶給金融市場和全球經濟前景壓力。摩根士丹利（Morgan Stanley）一位分析師認為，中美之間已達成預期的第一階段協議，但之後的第二、第三階段「仍遙遙無期（remain distant）」。

根據CNBC報導，週四的摩根士丹利亞太峰會上，首席跨資產策略師安德魯·斯皮茨（Andrew Sheets）表示：「最好的假設是，第一階段貿易協議已經完成，並且可能會取得良好的效果。然而，第二階段和第三階段仍然遙不可期。」

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▲摩根士丹利首席跨資產策略師安德魯·斯皮茨在亞太峰會接受訪談。（圖／翻攝自CNBC）

自美國總統川普（Donald Trump）於10月宣布華盛頓和北京達成部分貿易協議以來，市場對中美的貿易談判感到樂觀，近幾週美國股市已飆升至歷史新高。斯皮茨說：「我們認為第一階段協議已達成了足夠共識、門檻夠低，在這段時間內討論的很多問題，也達成了協議。」

但斯皮茨也表示：「這是對市場的巨大假設。」他認為過去一個月來，由於大眾對第一階段協定的期望變高，市場因此大漲，若未能成真，市場將對會此感到失望。

高盛經濟學家20日報告指出，美國國會通過香港人權法案，增加了貿易協定的不確定性。兩種結果比較有可能，一個是白宮同意撤除關稅、敲定協議；另一個是無法達成協議，12月15日新關稅上路。

北京已要求美國取消額外的關稅作為最終貿易協議的一部分。高盛指出，要達成協議，減免部分關稅有其必要。



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