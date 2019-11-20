直飛2.5小時就到！江原航空12/26開航台北-江原道　來回6千就能衝

▲防彈少年團曾在江原道注文津海邊拍攝專輯概念照。（圖／翻攝自防彈臉書）

記者賴文萱／台北報導

韓國全新低成本航空（LCC）江原航空即將正式開航，11月22日開航國內線襄陽-濟州島後，首條國際航線鎖定「台北-襄陽」，預計12月26日天天直飛，來回含稅票價約6000元。旅客只要2.5小時就能抵達江原道，深入《太陽的後裔》、《鬼怪》等熱門韓劇取景地，更可以方便踩點韓流天團BTS防彈少年團在當地拍攝MV的公車站。

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▲江原航空宣布開航12/26台北-襄陽（江原道），飛行時間只要2.5小時。（圖／記者賴文萱攝）

過去旅客想赴江原道旅遊，從首爾搭客運、火車需要約3至6小時，若搭乘韓國高鐵「京江線KTX」，最快則只要90分鐘就能抵達。在江原航空12月26日開航台北-襄陽（江原道）定期航線後，每天一班，航班時間規畫午去早回，台灣旅客只要2個半小時就能直達江原道。此外，江原航空也規劃明年1月29日開航台中-襄陽，3月29日開航高雄-襄陽，造福北中南各地旅客。

▲▼韓國全新LCC江原航空。（圖／江原航空提供）

江原航空台灣區銷售代表崔載雄表示，江原航空將於12月26日開航襄陽-台北，一天一班，航班時間訂在11點-1點之間降落台北，之後地停1小時再飛回襄陽。由於台人訪韓次數非常高，未來希望透過跟韓國觀光公社、韓國江原道廳合作，跟台灣人介紹更多江原道景點。

▲▼韓國江原道江陵市注文津領津海邊堤防，也是韓劇《鬼怪》的取景場景。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

江原航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍說，目前合作12家旅行社包裝團體遊程，以5天4夜冬季滑雪團來說，最便宜9900元就可以出發，平均價格約在1-2萬元間，相當划算。自由行旅客則可在江原航空官網購票，來回含稅加15公斤行李及餐點，價格也僅約台幣6000元左右，到合作旅行社購票還會有更優惠的票價。

韓國旅遊勝地江原道，四季分明，是韓國人最愛的度假勝地，以擁有全韓國最多美麗滑雪度假村著名，近年來不少熱門韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《藍色大海的傳說》等紛紛在此取景，BTS防彈少年團在當地拍攝MV後，也吸引不少粉絲想朝聖「江陵注文津BTS公車站」。此外，江原道也有長達212公里、風景秀麗的海岸線以及世界唯一的民族分裂道路、自然生態界的寶庫DMZ南北韓非軍事化區等。

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