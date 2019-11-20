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美女士官爆不倫已婚中校飛官！　宿舍偷情「第一視角迷彩照流出」

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圖、文／鏡週刊

陸軍航特部602旅，10月30日在台中龍翔營區盛大舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮，陸軍司令陳寶餘上將親自出席，大批媒體受邀前往採訪。當天除了直升機受到矚目，負責接待貴賓的女士官因為外型亮眼，也吸引不少目光。

洪姓女士官外型亮麗，被選為黑鷹直升機隊成軍典禮的接待人員。（讀者提供）

▲洪姓女士官外型亮麗，被選為黑鷹直升機隊成軍典禮的接待人員。（圖／鏡週刊提供，下同）

不過，這名女士官最近因為和同單位的已婚中校飛官爆發不倫戀，還身穿軍服與飛官自拍性愛照，遭飛官的妻子提出告訴，並向軍方檢舉，沒想到軍方不但沒有懲處，還安排女士官擔任禮賓人員，讓人傻眼。

秦姓飛官曾駕駛OH-58D直升機，負責陸軍第一線的戰搜任務。（翻攝國防部發言人臉書）
秦、洪2人常大方接吻留影，毫不避諱。（讀者提供）

知情人士透露，秦姓中校曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊的情搜任務，至於洪姓女上士則是負責武器維修工作，2人疑因朝夕相處、燃起愛苗，進而交往。

秦、洪的親密留影都詳細記錄時間，相當高調。（讀者提供）
 
 
秦、洪吻得深情，出遊台灣各地時都會留下愛的紀錄。（讀者提供）
 
陸軍航特部602旅戰力堅強，總統蔡英文（右3）也曾親自視察。（總統府提供）

秦、洪二人的外遇十分火熱，不但經常出遊，還不避諱地親吻、合照，更讓人訝異的是，二人還喜歡自拍性愛照。知情人士告訴本刊，秦妻提告的訴狀內，就有一張洪女身著迷彩服、手腕戴著粉紅色串珠，神情愉悅地替秦「打飛機」的大膽照片，從拍照的視角看起來，應該是秦用手機自拍的，地點像是軍官寢室。

對於秦、洪兩人的不倫戀情，602旅發言單位回應表示，確實有接獲反應此二人有不正當交往的情形，部隊本來就有在查，軍方也與秦姓中校的元配通過電話，更已經啟動行政及監察部門的查證，不過元配有透漏，刑事「通姦罪」的部分在上星期已獲判不起訴。

軍方更嚴正聲明指出，在602旅絕對不會有大事化小、小事化無的問題，會按規定辦理，「證據到哪辦到哪」，只是因為整個案子都還在調查中，絕不會有官官相護的問題，只是目前因仍在進行式中，狀況不便說明，但也透露此二人的行為確實不對，對自己家庭或軍隊都不好。

航特指揮部少將政戰主任張維新則向本刊表示，目前都已啟動調查，將從嚴檢討，證據到哪辦到哪，對於秦姓中校的行為，張語氣強烈地表示「相當不合適」。


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