裕日車獲利受惠中國車市　轉投資東風日產「前三季銷量年減0.7％」優於市場表現

▲Nissan Kicks仍是今年熱銷車款，2019年前10個月即銷售1.3萬輛。（圖／記者游鎧丞攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆集團旗下的裕隆汽車（2201）、裕日車（2227）及中華車（2204）於19日舉行聯合法說會。裕日車指出，中國經濟增速趨緩，前3季整體車市1837.1萬台，年減10.3%；轉投資東風日產乘用車前三季累計銷量90.2萬台，年減0.7%，仍優於市場表現。

裕日車是裕隆集團旗下獲利最好的公司，受惠於增持中國廣州風神汽車股權，業外轉投資收益大增，Q3財報亮眼，單季營業利益3.04億元，年增約41.8%；業外收益21.69億元，年增40.8%；稅後淨利19.77億元、年增40.7%，每股盈餘（EPS）為6.59元。

請繼續往下閱讀...

至於裕日車前三季營收為237.95億元，營業淨利8.07億元，稅後淨利50.64億元，年增率16.26%，每股盈餘16.88元。

裕日車表示，第3季獲利增長主要是處分轉投資的風神汽車、深圳聯友科技、東風裕隆舊車置換等3家公司，約3億元的處分利益入帳，加上增持廣州風神汽車股權從40%增至42.69%，認列的業外收益增加。

▲裕日車總經理李振成（右）看好裕日車國內車市銷售及中國布局。（圖／裕日車提供）

裕隆集團看淡今年兩岸汽車市場，但裕日車主要獲利來自中國汽車市場。裕日車總經理李振成認為，摘逢選舉因素，今年過年前的行銷活動都提前至11月開始，買氣不錯，整體銷售較去年成長，Nissan Kicks仍是今年熱銷車款，2019年前10個月即銷售1.3萬輛；至於中國汽車市場，由於中國對新能源車補助力道之大，今年全年仍有機會持平去年。

展望明年營運，裕日車表示，台灣汽車市場「汰舊換新」補助政策已是最後一年，若政策未延續，應可以在倒數最後一波刺激買氣；而為了鞏固中型房車市場版圖，裕日車日前也正式發布2020新年式Sentra，並在維持原價條件對旗艦版、尊爵版車型追加「智行車聯系統科技」，改款Sentra即將登場。

【延伸閱讀】

►納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」