　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲裕隆總經理姚振祥（右）親自主持法說會、說明品牌發展策略。（圖／裕隆提供）

▲裕隆總經理姚振祥（右）親自主持法說會、說明品牌發展策略。（圖／裕隆提供）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆集團旗下的裕隆汽車（2201）、裕日車（2227）及中華車（2204）於19日舉行聯合法說會，面對兩岸車市低迷衝擊，今年汽車市場是否能與去年持平，裕隆抱持相對保守的看法，不排除第4季再認資產減損；而即將在12月正式上市的納智捷全新車型URX已接獲400張訂單，裕隆透露「表現還不錯」。

裕隆表示，根據2019年1月至10月的資料，台灣汽車市場總銷量為34.2萬台，較去年同期衰減1.6%，主要是因為受到汽車舊換新補貼政策效益遞減影響，加上總統大選將近、美中貿易戰等不確定因素，預估2019年整體台灣汽車市場規模約41.5萬台，年減約1.9%。

請繼續往下閱讀...

至於中國車市，裕隆指出，面臨美中貿易戰對中國經濟影響，加上環保治理趨向嚴格、「國六」排放新規標準提前實施等壓力，中國汽車工業協會最新預估今年中國整體汽車市場銷量約為2600萬台，年減7.4%。

裕隆汽車受兩岸車市低迷拖累，納智捷自主品牌車型開發，加上新店裕隆城開發案變更設計費用，導致第3季稅後淨損15.7億元，每股淨損至1.05元；今年已連虧損2季，累積前3季合併營收為628.34億元，年減4%；營業損失7.44億元，業外收益13.2億元，稅後淨損約25億元，每股稅後淨損1.7元。

針對法人關注納智捷資產減損之相關後續，裕隆總經理姚振祥表示，現金流入小於帳面價值就會提列損失，今年以來已認列減損金額約45億元，車型減損無法事前規劃；而隨著目前兩岸銷售狀況保守謹慎，不排除第4季再認列減損。

至於台灣納智捷全新車型URX進度，姚振祥表示，預計12月正式上市，自10月下旬預購至今已接獲超過400張訂單，但由於市場規模較小，未來車型不再由納智捷獨立開發，將改採開放平台的模式，也就是說，納智捷的底盤技術或後續車款的開發，都會以開放的概念為主。

另外，面對外界矚目的新店裕隆城商業區開發進度與變更狀況，裕隆公司在10月17日臨時董事會決議，新店裕隆城暫停住宅區施工，將依市場狀況重新規劃設計。

姚振祥表示，商業區原本規劃1至7樓作為商場，以上是住家，如今僅開發商場，而除了原有威秀、誠品將加大面積之外，會再增加商場樓地板面積，也不排除找其他業者進駐，並將快開發時間，樓層規劃最終方案預計於年底完成。

ET快訊
2兒年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」！原來大學董事長是他媽
史上嫁最遠公主！走2年才到和親國　抵達時老公已經死了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

換屋小確幸！重購退稅優惠條件鬆綁　非扶養直系親屬設戶籍可適用

新一代網購神卡momo卡最高回饋20%　挑戰首年衝百萬發卡量

張善政「海水退了誰沒穿褲」！財部反駁雙重課稅與資金不回

影／財報空窗期有夢最美　投資達人：去美化、5G話題明年持續延燒

跨境電商開發票倒數計時！Amazon 11月起開立　預估年底達成率95%

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

追蹤外送平台改善進度　職安署：作業指引2.0月底出爐

太景流感新藥年前送件IND　董座黃國龍：中國大陸最快3~4年上市

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　 智障者家長總會怒：先做功課！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

換屋小確幸！重購退稅優惠條件鬆綁　非扶養直系親屬設戶籍可適用

新一代網購神卡momo卡最高回饋20%　挑戰首年衝百萬發卡量

張善政「海水退了誰沒穿褲」！財部反駁雙重課稅與資金不回

影／財報空窗期有夢最美　投資達人：去美化、5G話題明年持續延燒

跨境電商開發票倒數計時！Amazon 11月起開立　預估年底達成率95%

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

追蹤外送平台改善進度　職安署：作業指引2.0月底出爐

太景流感新藥年前送件IND　董座黃國龍：中國大陸最快3~4年上市

好羨慕林志玲浪漫婚禮！　36歲女星「也想婚了」…哭喊：我啥時能嫁

快訊／Martin Garrix宣布分手辣模！心碎曝原因：愛就該讓她選最好的

老媽就是學校董事長！大小兒爽領百萬年薪...教職員：幾乎沒出現過辦公室

花200萬引進Gogoro警車！超過315km「多收費」基層怕爆　新北警回應了

新冰箱放1個月不給插電！　季芹曝「天兵原因」NONO笑翻：這樣能用100年

納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

維基解密創辦人亞桑傑性侵疑案　瑞典宣布停止調查

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

28歲男星教召修自走炮慘死！　2同袍「軍事法庭」認罪悲慘下場出爐

泰勒絲前東家被罵翻⋯低頭同意了　14年經典「史詩級演出」確定登全美音樂獎

財經熱門新聞

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

影／曾銘宗批台商回流資金灌水　經部：今年真的投資大爆發

影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

雙北優良社區房價親民　北市2社區只要4字頭

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

陳良基專訪／新創募資金額翻倍成長

台灣大總座自爆曾近「毀容」　名醫爸媽合力搶救帥臉

陳良基入閣感想竟是「頭破血流」

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

更多熱門

相關新聞

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）今（19）日公布第三季財報。在SSD銷售挹注下，毛利率來到兩年來新高，每股盈餘也一舉轉正，來到0.73元。累計前三季每股盈餘為0.51元。

影／財報空窗期有夢最美　投資達人：去美化、5G話題明年續燒

影／財報空窗期有夢最美　投資達人：去美化、5G話題明年續燒

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

日盛證券APP推新功能「財報模範生」　一鍵比較企業財報

日盛證券APP推新功能「財報模範生」　一鍵比較企業財報

關鍵字：

裕隆汽車裕隆納智捷姚振祥財報

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

外送員撞賓利　車凹鏡斷玻璃裂

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面