納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

▲裕隆總經理姚振祥（右）親自主持法說會、說明品牌發展策略。（圖／裕隆提供）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆集團旗下的裕隆汽車（2201）、裕日車（2227）及中華車（2204）於19日舉行聯合法說會，面對兩岸車市低迷衝擊，今年汽車市場是否能與去年持平，裕隆抱持相對保守的看法，不排除第4季再認資產減損；而即將在12月正式上市的納智捷全新車型URX已接獲400張訂單，裕隆透露「表現還不錯」。

裕隆表示，根據2019年1月至10月的資料，台灣汽車市場總銷量為34.2萬台，較去年同期衰減1.6%，主要是因為受到汽車舊換新補貼政策效益遞減影響，加上總統大選將近、美中貿易戰等不確定因素，預估2019年整體台灣汽車市場規模約41.5萬台，年減約1.9%。

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至於中國車市，裕隆指出，面臨美中貿易戰對中國經濟影響，加上環保治理趨向嚴格、「國六」排放新規標準提前實施等壓力，中國汽車工業協會最新預估今年中國整體汽車市場銷量約為2600萬台，年減7.4%。

裕隆汽車受兩岸車市低迷拖累，納智捷自主品牌車型開發，加上新店裕隆城開發案變更設計費用，導致第3季稅後淨損15.7億元，每股淨損至1.05元；今年已連虧損2季，累積前3季合併營收為628.34億元，年減4%；營業損失7.44億元，業外收益13.2億元，稅後淨損約25億元，每股稅後淨損1.7元。

針對法人關注納智捷資產減損之相關後續，裕隆總經理姚振祥表示，現金流入小於帳面價值就會提列損失，今年以來已認列減損金額約45億元，車型減損無法事前規劃；而隨著目前兩岸銷售狀況保守謹慎，不排除第4季再認列減損。

至於台灣納智捷全新車型URX進度，姚振祥表示，預計12月正式上市，自10月下旬預購至今已接獲超過400張訂單，但由於市場規模較小，未來車型不再由納智捷獨立開發，將改採開放平台的模式，也就是說，納智捷的底盤技術或後續車款的開發，都會以開放的概念為主。

另外，面對外界矚目的新店裕隆城商業區開發進度與變更狀況，裕隆公司在10月17日臨時董事會決議，新店裕隆城暫停住宅區施工，將依市場狀況重新規劃設計。

姚振祥表示，商業區原本規劃1至7樓作為商場，以上是住家，如今僅開發商場，而除了原有威秀、誠品將加大面積之外，會再增加商場樓地板面積，也不排除找其他業者進駐，並將快開發時間，樓層規劃最終方案預計於年底完成。