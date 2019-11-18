首檔5G營收主題ETF　明日掛牌

▲AI、IoT及5G是未來三個核心關鍵技術。（圖／達志影像）



記者周康玉／台北報導

台灣首檔5G營收主題ETF來了。元大投信繼今年初推出AI營收主題ETF－「元大全球人工智慧」（證券代號00762）後，再推出全台首檔聚焦未來通訊5G營收主題ETF「元大全球未來通訊」(證券代號00861），明（19）日掛牌。

元大投信預計將於明日於證交所舉行上市掛牌典禮，除元大金控總經理翁健及元大投信長官們外，證交所董事長許璋瑤、合作夥伴洲際交易所（ICE）亞太區數據服務負責人Magnus Cattan也一同參與。

Gartner最新報告中指出，在日新月異的科技持續推出之下，可預見有三個核心關鍵技術是不可或缺的，即是AI（人工智慧）、IoT（物聯網）及5G。若以奧妙的人體作為比喻，AI扮演負責運算的「大腦」、IoT為接收大量訊息的「感官」，而5G則是扮演中間傳導角色的「神經」，將大腦及感官快速串連，且傳輸速度超乎想像。

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根據創新擴散理論，新科技的普及率達到16%後將迎來成長爆發期，隨著5G與AI技術的興起，5G的影響力更可望超越1996年代開始盛行的網路世代及智慧手機，投信業者指出，投資人若能把握新科技正要起飛的時期進場，便可透過逢低布局於新科技發展爆發初期，共享成長。

投資人只要透過一檔「元大全球未來通訊ETF」，即可經由其追蹤的ICE FactSet全球未來通訊指數，輕鬆掌握精選且聚焦於5G營收主題成分股，看好新科技發展的投資人，也可再依照自身投資屬性，適度搭配AI主題、台股、債券、貴金屬等ETF，即可輕鬆打造專屬於自己的投資組合。