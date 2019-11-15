長榮航太加碼投資19.42億元搶攻維修市場　集團不排除規劃上市

▲長榮航空總經理孫嘉明（右一）率隊舉行法人說明會，旗下小金雞長榮航太將投下19.42億元，加碼投資「長異發動機維修公司」股權，搶攻航太維修市場大餅。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（15）日舉行法說會，總經理孫嘉明表示，長榮航將積極佈局航太市場，旗下小金雞長榮航太將投下19.42億元，加碼投資「長異發動機維修公司」股權，持股比例從原先19.9%大幅提高至49.9%，搶攻航太發動機維修的市場大餅；針對旗下小金雞營運表現穩健，集團不排除將規劃上市。

長榮航空旗下的長榮航太，曾以波音B767飛機改裝訂單，為其加裝翼尖整流翼，創下全球最短時間完工的紀錄，在國際間打響名號，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。

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▲長榮航空今（15）日舉行法人說明會。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

依據長榮航空規劃，長榮航太將旗下發動機維修部門相關廠房及設備，一併售予長異，預計出售金額為6,240萬美元（約新台幣19.03億元），長榮航太可獲處分利益約12億元。

長榮航空表示，長異發動機維修公司原四長榮航太和美國GE合資成立，專門負責新型的GEnx引擎相關維修業務。GEnx發動機被運用在波音787夢幻客飛等飛機上，號稱是史上銷售最快的航空引擎。

法人表示，後勤維修對於航空公司來說相當重要，而台灣從事飛機維修的亞航及長榮航太，受惠於廉價航空興起，帶動飛機維修市場每年平均有4.5%成長率，2018年營收也分別創下近五年新高。

長榮航太去年已接下6架波音767訂單，並在去年下半年密集交機出廠，帶動營收與獲利持續成長。長榮航空表示，受到去年八月長榮航太合併長榮航宇影響，長榮航太全年獲利略為下修至20億元，但仍比2017年全年獲利13.8億元大幅成長。

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