長榮航空夢幻客機新兵發威　北美營收比重明年可望首度突破四成

▲長榮航空今（15）日舉行法說會，總經理孫嘉明表示，明年美國市場占整體營收比重可望首度突破四成，挹注營運表現可期。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（15）日舉行法說會，總經理孫嘉明表示，隨著787夢幻客機陸續交機，機隊的運用將更具彈性，有利持續進行全球市場佈局，預估長榮航空2020年整體機位數成長上看3%，而美國西雅圖、芝加哥航線也將規劃增班，將推升明年美國市場占整體營收比重首度突破四成，挹注營運表現可期。

為搶攻北美高端商務客市場，長榮航空持續推出新的客艙服務，攜手義大利品牌Ferragamo打造的全新過夜包今天上線，日前更在美國紐約時代廣場刊登廣告，讓全球旅客更加了解長榮航空及其轉運優勢，北美市場載客量可望維持上升態勢。

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▲長榮航空過夜包大改款，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包，成為長榮航搶攻商務客的利器。（圖／長榮航提供）

孫嘉明表示，北美是長榮航空的主力市場之一，現有紐約、洛杉磯、芝加哥、舊金山、休士頓、西雅圖、溫哥華及多倫多共八條航線往返北美，每週可提供超過82個航班的服務，除了是台灣民眾赴美的首選，現在國外旅客搭乘的比例也逐年提升，挹注公司營運表現。

另外，在貨運業務方面，787-10的機腹載貨運能高於787-9。以夢幻客機目前執飛的台北-日本航線為例，787-10在客滿的情形下，可較787-9多載運約1至2公噸的鰻魚、龍蝦、水蜜桃等高檔食材或半導體等高科技電子產品。在旅遊淡季時，較大的機腹貨艙也可增加航空貨物的運能，有助於提升整體營運績效。

▲長榮航空今（15）日舉行法說會，總經理孫嘉明（圖右）表示，明年美國市場占整體營收比重可望首度突破四成，挹注營運表現可期。（圖／記者湯興漢攝）

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，力拚全年獲利可期。

依據財報，長榮航空今年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較去年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

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