世紀鋼、樺晟攜手丹麥大廠在地生產風電零組件　搶攻亞太風電兆元商機

▲樺晟世紀董事長魏孝秦（圖左）宣佈與全球市占率超過六成的離岸風塔產品供應商Welcon合組公司，搶攻國際風機組件市場。（圖／樺晟世紀提供）

記者林淑慧／台北報導

綠能產業正夯，離岸風電鋼結構設備商樺晟世紀今（5）日宣佈與全球風力發電風塔製造商、來自丹麥的Welcon合組公司，將取得離岸風機風塔及Stiesdal浮動式風機生產製造之技術移轉與授權，搶攻亞太市場上看兆元的風電商機。

蔡政府積極推動能源轉型，預計至2025年綠電比例將達20%，離岸風電產業可創造1.2兆元產值及2萬個工作機會。經濟部官員指出，能源轉型讓台灣產業組成國家隊，走向全世界賺綠能產業的錢。

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根據國際市調機構BIS Research 研究指出，到2023 年全球離岸風電商機可達 504.5 億美元，2018~2023年的年複合成長率更高達15%。世紀鋼與樺晟日前合資成立「樺晟世紀離岸風塔鋼構」（以下簡稱樺晟世紀），今天宣佈與全球市占率超過六成的離岸風塔產品供應商Welcon合組公司，搶攻國際風機組件市場。

樺晟世紀董事長魏孝秦表示，公司日前標得台中港離岸風機製造專區18餘公頃土地20年租用權，將以Welcon的設計規劃建議，進行設計建廠與購置相關設備，總投資金額預計為25億元，。

魏孝秦指出，新廠目標於2021年第二季完工，第三季開始生產離岸風塔、及浮動式風機，預計全產能可望達到16萬公噸，供應台灣及亞太區風電市場，除奠定台灣成為亞太風電供應中心的基礎，亦可望挹注公司業績表現。

離岸風電題材持續發酵，世紀鋼董事長賴文祥表示，世紀鋼陸續取得沃旭能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）與達德能源（wpd）的訂單，預計明年下半年將完成沃旭能源訂單，將開始挹注公司營收；另外，總投資額60億元的台北港廠房，廠房面積約21公頃，目前已近完工，將用以組裝離岸風電水下基礎構件，挹注業績可期。

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