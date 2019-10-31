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戰後嬰兒潮！勤業眾信估　台灣每年360億元銀髮經濟商機

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▲▼勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人溫紹群。（圖／勤業眾信提供）

▲勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人溫紹群。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

人口結構改變和人類壽命延長，所導致的經濟問題，成為各國待解的難題。勤業眾信會計師事務所今（31）日發布《共創超高齡世代的銀髮經濟》合集內提到，橘色世代是指現在50到60歲的族群，出生於戰後嬰兒潮，其人口與財富占很大的比例，估計台灣每年約有360億以上的銀髮經濟商機。

勤業眾信會計師事務所指出，隨著「橘色世代」崛起，在消費、照護及醫療上勢必造成影響。而各國的退休金壓力亦大幅度增加且收入不平等狀況持續惡化，未來規畫退休金的責任將轉至個人。勤業眾信建議，未來勢必有推動商業長照保險、獎勵長照責任分層分流的必要。

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勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人溫紹群說明，橘色世代是指現在50到60歲的族群，出生於戰後嬰兒潮，現在泛指微老但相對健康、活躍的族群。相較於老年的族群，這群世代經濟寬裕、肯消費也樂於投資，以台灣為例，估計占勞動力人口25%（約四分之一），財富占比是全國總財富的55%、估計台灣每年約有360億元以上的銀髮經濟商機。

在這趨勢下，長照、疾病預測與預防、藥物建議等銀色經濟面也因運而生，也有機會拓展新的照顧模式，涵蓋整合式與家庭式的銀髮照顧及社區型的銀髮照顧生態圈等。另外，這群橘色世代也不斷提升自己，包含生活品質、進修課程、社交聯誼以及旅遊等需求也將增加。

未來鼓勵商業保險　推動建立長照責任分流機制

從稅務的角度，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉建議，針對目前各國提供多元的退休金計畫，未來可就退休金給付給予租稅優惠，並設計符合人民需求及提供良好老年照護的退休制度。

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬表示，即便目前長照相關人力、器材或設備已備妥，但尚無獨立法律規範以確保未來每人、每月的長照需求得以落實。除目前以特定稅收支應及可能推行之「社會保險制」外，未來可考慮鼓勵商業保險的推動以建立長照責任分流機制；除依賴社會福利，更鼓勵保險公司結合社會福利資源及醫療科技以增進長照服務品質。

在保險商品方面，林瑞彬也建議，具醫療、長照機構資源及相關實務經驗的保險業者，可及早辨別商業長照保險的目標客群，設計實物給付型等長照險商品；政府亦可在各種方法中找到一個可以齊頭並進的方式，除了以社會福利的觀點強化長照外，更能獎勵促進長照產業需求、健全效率的市場環境。

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