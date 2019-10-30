港股投資入門：認識香港股市指標「恒生指數」與期貨

▲想藉恒生指數期貨來買賣港股的話，還是先做好功課再開始投資。（圖／取自Pixabay，下同）

文／DailyFX提供

如果你想要投資港股的話，就不能不認識恒生指數了。恒生指數於1964創立，它是由50支於當時香港股市中最具代表性的藍籌股所組成，透過計算它們的市值，從而得出這個能夠反映香港股市的市場表現的指數。最初恒生指數只作香港交易所的內部參考之用，直到1969年才開始對外公開其數據。時至今日，它已經成為香港股市的其中一個重要指標。當我們聽到財經新聞在說港股在某段時間內升或跌，實際上它在說的，是恒生指數的升跌。

如同世界各地眾多的股價指數一樣，恒生指數本身並非股票，不能直接用作買賣之用。想要投資恒生指數，要買的其實是它的期貨，而這也是在台灣想要投資港股的話，最容易接觸的方法之一。那麼，你又清楚期貨的運作原理，以及它是如何買賣的嗎？這篇文章就會簡單介紹以上兩點。

請繼續往下閱讀...

全球經濟增長乏力，香港本土局勢不穩，恒生指數今年還能重返28000關口嗎？點此全面了解全球及香港市場的動態！

期貨的原理

期貨是一種衍生工具，亦是一種交易合約。所謂買期貨，簡而言之就是以現在的價格購買未來的貨物。買賣期貨時，買賣雙方需要預先決定好一個指定的價錢、貨物的數量以及合約的到期日。然後日子一到，就需要按原先訂好的價錢，買入或沽出特定數量的貨物。股票期貨合約的運作流程也是一樣，只是當中的「貨物」，就會變成是某一隻股票而已。

期貨的買賣方式

所以恒生指數的期貨是如何投資的呢？最常見的一個方法是這樣的：如果投資者看好未來股市行情，認為恒生指數有上升趨勢的話，投資者就會選購恒生指數的期貨，以現時的價格買入合約；未來香港股市造好的時候，就能夠憑當時以較便宜價錢買下的合約入市，藉價格之間的差距而從中獲利了。

而值得留意的是，期貨是一種槓桿式的投資工具，能夠以槓桿效應令到你的投資回報以倍數增大，但同時也意味著若果虧損的話，你的損失也會以倍數計。如同上文提到，若果香港股市造好的話，你就能憑購入期貨時獲得的價格差距而大幅獲利；相反地，若果你看錯市場的走勢，如果市況直到期貨合約到期也沒有造好的話，你也會因此而大幅虧損。

期貨是高風險的投資工具，能夠讓你大賺也能夠讓你慘賠。所以若想要藉恒生指數期貨來買賣港股的話，還是先做好功課，加深自己對香港股市以及其經濟狀況的認識，再開始投資為宜。