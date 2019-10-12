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非洲傭兵拿AK47步槍獻「生日祝福」！　淘寶220可買到…還可加價鳴槍當禮炮

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實習記者陳妙津／綜合報導

網路最近流傳，淘寶上出現一項奇葩商品，可以讓非洲雇傭兵手持AK47步槍送上生日祝福。不僅如此，甚至還能訂製各種中文喊話，例如道歉、產品行銷、告白等，還能加價配上槍聲。買家僅需付50元人民幣（約新台幣216元）給商家後，便可以獲得影片，也讓網友笑稱，「現在的雇傭兵居然都這麼國際化！」不過經實測後發現，這類服務早已全數下架。

據了解，產品服務項目最常見的生日祝福只需50人民幣，除此之外也能自訂標語，讓雇傭兵唸出，包括道歉影片、行銷短片、告白、討債都能製作，還有各種「套餐」可以搭配選擇，例如唱英文歌、音樂肌肉秀、跳舞等，加價還能對天鳴槍當作「禮炮」。

▲▼淘寶上可買到非洲雇傭兵持槍送生日祝福。（圖／微信／buuuxiangji）

▲▼淘寶上可買到非洲雇傭兵持槍送生日祝福。（圖／微信／buuuxiangji）

▲▼淘寶上可買到非洲雇傭兵持槍送生日祝福。（圖／微信／buuuxiangji）

只見展示用的影片中，前排傭兵們一身肌肉，還帶著燦爛笑容，手持店家給的中文祝福語小黑板，後排傭兵則排排站手持步槍，隨著賣家一字一句喊完祝福後，便依序對天鳴槍。超浮誇影片也讓網友們紛紛回應，「暫時能這樣不打打殺殺有正經生意做，也好」、「我還用過這個做母親節禮物」、「我心動了」、「想買一份」、「業務太厲害了」、「好國際化」。

▲▼淘寶上可買到非洲雇傭兵持槍送生日祝福。（圖／微信／buuuxiangji）

▲最低價只需要人民幣50元。（圖／微信／buuuxiangji）

店家表示，所有影片保證都是真的實際在非洲錄下雇傭兵的祝福，不是雇來的臨演，不過由於平台禁令，經常會被刪除商品，有需要可以加微信私下聯絡，並稱這是「幫助活絡當地經濟」。不過經記者實測，在淘寶上已經無法搜尋到類似的雇傭兵生日祝福產品。

類似的「外國人祝壽」其實並不少見，過去還曾有讓非洲小朋友舉牌送生日祝福的商品，最後都引發違法僱佣童工的問題，而今也已經遭平台下架。

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