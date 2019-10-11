三重凌晨騎士撞車噴飛亡　汽車駕駛嚇傻直呼只知撞到人

▲三重凌晨發生死亡車禍，一輛機車與汽車發生碰撞後，騎士頭部重創倒地，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區11日凌晨4時許，一輛白色轎車行經中正南路與重安街口時，與另輛機車發生碰撞，騎士連人帶車撞上轎車左前車頭後噴飛，頭部重創倒地，被送往台大醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。警方到場進行採證，汽車駕駛一度嚇傻蹲坐路邊，直呼只知道撞到人，對車禍細節已經遺忘，事故詳細原因有待警方進一步釐清。

▲機車車體破碎不堪。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾說，車禍前並沒有聽到雙方車輛的煞車聲，只聽到一聲巨大撞擊聲後便看到機車騎士倒地，立即協助報警。警消抵達，發現白色轎車左前車頭及車門鈑金嚴重變形，擋風玻璃也有明顯碎裂，而機車車頭前方整個破裂，車身碎片四散成為廢鐵，18歲的李姓機車騎士已無生命跡象，將他送醫後仍因傷重宣告不治。

▲汽車鈑金嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

另外，肇事的30歲林姓汽車駕駛則蹲坐路旁，滿臉自責的不發一語，只表示知道撞到人，對於事發的詳細經過則都忘記了，由警方陪同下，前往交通隊製作筆錄。

▲肇事駕駛蹲坐路邊滿臉自責。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，到場時騎士頭部有撕裂傷，送醫前已無呼吸心跳，現場交由鑑識人員採證調查，並帶回現場跡證。林男事後被帶回交通隊，經酒測已排除酒駕，正在調閱鄰近監視器釐清車禍經過，訊後將依過失致死罪嫌移送。

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