銀行老董看房市　谷底翻身了！工業園區土、廠房地成焦點

▲房地產示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫是國內辦理房貸前五大銀行之一，合庫董事長雷仲達表示，去年房屋的交易量大約是27.8萬戶，年增率大約是4.5%；今年大約也是5%~6%的成長，算是谷底上揚了。

央行預計在下周四(19日)舉行理監事會議。外界關心台灣是否也有降息的可能，雷仲達表示，過去國際在升息的時候，台灣因為經濟沒好到要升息、通膨也未有壓力，所以他主張不需要跟著別人的升息；相對來說，現在國際在降息，台灣也沒有必要跟風，現在台灣的利率政策也與美國脫鉤當中。

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另外，是否必要降息，雷仲達認為，台灣的經濟都還是在正向發展，所以是否要用降息的手段來刺激，必須要多元考量，包含國內與國際的情況。

至於房市的表現，雷仲達就比較樂觀，他說去年的房屋交易量大約是27.5萬戶，年增率大約4.5%，今年估計大約是5%~6%的成長，算是谷底翻身，但是是否達到過熱的情況，他認為相較於高峰時一年的房屋交易量達到30多萬戶，現在還未到那種情況，還是健康的復甦、還未危及到房市的發展。

交易量市明顯增加，但是價格方面還是持穩，且現在餘屋量、新供屋也很多，這也是造成房屋飆漲的壓力；但另方面，現在房貸的利率低、台商回台投資等利多因素，則可望刺激房市，在多空交錯的情況之下，房市還是維持平穩。

不過，也因為台商回台投資，工業區土地、廠房確實是成為市場的焦點，空置、閒置的廠房、工業土地有了疏通的管道，但是因為政府的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》(海外資金匯回專法)規範，依循專法回台的資金限制投資不動產，助長炒房的動能有限，這方面發展值得再進一步觀察。