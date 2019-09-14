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為賺萬元！男大生當人頭收「包裹」　竟變運海洛因慘判9年

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▲▼毒品,吸毒,成癮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

近年來網路購物風氣日益興盛，國際快遞貨物及郵包數量日漸增加，但此一便捷快速的跨境物流管道，卻被毒梟利用來走私毒品，犯罪集團進而以民眾貪圖小利心態，指使涉世未深的年輕學生擔任人頭簽收毒品包裹頂罪，值得警惕。

關務署指出，106年11月間台中關查獲自泰國進口乳膠枕郵包夾藏第一級毒品海洛因，重量達14公斤，經移送法務部調查局航業調查處報請台灣台中地方檢察署指揮追查，逮捕出面領取郵包的林姓大學生。

請繼續往下閱讀...

據林嫌稱，他是在106年10月下旬於某汽車修配廠接受1名A男，委託領取「汽車零件」國際郵包，A男提供1支手機予林嫌聯絡，並約定於事成後給付數萬元的報酬。

林嫌就依照A男指示至某大樓管理員處簽收涉案的3箱郵包，並向管理員借用推車將3箱郵包運出，欲搬上A男指派的計程車時，遭調查官逮捕。

經過台中地方法院第一審刑事判決認定林嫌上開運輸毒品海洛因、私運管制物品進口及行使偽造私文書等犯行，判處林嫌有期徒刑8年6個月。

關務署強調，毒梟為規避重罪，常以代收國外貨品領取高額報酬為由，誘使或誆騙無辜民眾或廠商充當人頭，簽收實際來貨為毒品的進口快遞貨物或郵包，集團成員則暗中監控領貨，一旦發現苗頭不對即抽腿落跑，人頭不但沒有拿到報酬，更吃上走私毒品重罪，不僅身陷囹圄，更令親友蒙羞。

關務署特別提醒，代收運毒快遞或郵包者，無論是否知情，均須負擔運輸毒品刑責，最重可處死刑。民眾如遇類似情事，請務必堅定拒絕，並提供相關走私事證予海關，一旦破案不僅能領取合法的檢舉獎金，更可協助執法機關揪出幕後黑手。

▲▼檢疫犬,防檢局與海巡署合作執行金門輸台郵包查驗，防杜檢疫物經郵寄輸台。（圖／防檢局提供）

▲海關發現，透過郵包寄送肉製產品進入我國的情況日趨嚴重，因此政府也加修法加強防範非洲豬瘟入台。（圖／防檢局提供）

非洲豬瘟肆虐　規避法規違法郵包大量增加

關務署的官員表示，近期許多國家爆發非洲豬瘟，包含中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等七個國家淪為疫區。海關也自去年以來加強查緝，防止非洲豬瘟侵入我國。

官員表示，但近期在查緝非洲豬瘟時，發現相較於旅客攜帶、快遞貨物肉類製品進入我國，透國郵包進入我國的量有明顯的增加，規避法律的規範。

主要是因為，快遞貨物進口人必須依法申報，所以很明確可以知道國內的進口人與收貨人，且快遞貨物輸入自非洲豬瘟疫區的肉類製品，依據法規是有刑責，進口人最嚴重可能面臨7年以下刑責。但是郵包進口自豬肉製品，若查不到確定的進口人或者收貨人是否有刻意進口豬肉製品，目前只能退運，因此也引來不少有心人士藉由法律的灰色地帶，寄送肉製產品入台，增加我國防疫風險，所以政府也已經決定修法，檢疫物不得以郵包寄送輸入；若其以郵包寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。
 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：毒品危害健康，連累家人！

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