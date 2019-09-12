資產遭處分、接不到訂單...華映2000多人還沒領到8月薪水

▲華映近期持續大量解僱。（圖／記者張榮恩攝）

記者周康玉／台北報導

華映今（12）日早上公告，因為近期資產遭緊急處分，公司瞬間沒訂單，原本預計昨（11）日支付薪水8月份薪資，已無法支付，經董事會決議，今日先部分支付基層員工薪水，如果薪資5萬元以下本籍員工支付55%、5~7萬支付15%、7萬以上支付10%、外籍員工支付40%等；處級以上職員暫不支付。

華映原本員工人數為4500人，4月份公告大量解雇2500人後，華映目前仍有2000人在職，目前這2000人尚未領到8月薪水，今日是否能領到公司允諾的部分薪水，仍是未知數。

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華映公告指出，日前因提出重整聲請抗告，但遭法院駁回，雖然目前仍提出再抗告中，但是因緊急處分期間已屆滿、不得再延期，在沒有緊急處分保護情形下，嚴重影響客戶及投資人信心，導致訂單遽減至零，因此，公司已沒有資金於表定發薪日、9月11日支付8月份薪資。

華映表示，經董事會決議，將於今（12）日支付部分薪資，外籍員工支付40%，本籍員工未滿5萬元支付55%、5~7萬支付15%、7萬以上支付10%、處級以上暫不支付，換言之，處級以上員工8月薪水一毛都領不到。

華映表示，目前公司仍有2000多人，公司將透過處分資產，優先償還員工債權，包括薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等要透過資產處分來支付。

華映指出，未來當務之急，是處分資產手段解決相關勞工、債務等議題。

華映表示，考量公司治理、股東權益、各方債權人利益、勞工資遣等因素，董事會將邀請銀行等債權人建立「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，說明本公司目前資產狀況及償債計劃。