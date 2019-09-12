　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

資產遭處分、接不到訂單...華映2000多人還沒領到8月薪水

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼華映大量解僱。（圖／記者張榮恩攝）

▲華映近期持續大量解僱。（圖／記者張榮恩攝）

記者周康玉／台北報導

華映今（12）日早上公告，因為近期資產遭緊急處分，公司瞬間沒訂單，原本預計昨（11）日支付薪水8月份薪資，已無法支付，經董事會決議，今日先部分支付基層員工薪水，如果薪資5萬元以下本籍員工支付55%、5~7萬支付15%、7萬以上支付10%、外籍員工支付40%等；處級以上職員暫不支付。

華映原本員工人數為4500人，4月份公告大量解雇2500人後，華映目前仍有2000人在職，目前這2000人尚未領到8月薪水，今日是否能領到公司允諾的部分薪水，仍是未知數。

請繼續往下閱讀...

華映公告指出，日前因提出重整聲請抗告，但遭法院駁回，雖然目前仍提出再抗告中，但是因緊急處分期間已屆滿、不得再延期，在沒有緊急處分保護情形下，嚴重影響客戶及投資人信心，導致訂單遽減至零，因此，公司已沒有資金於表定發薪日、9月11日支付8月份薪資。

華映表示，經董事會決議，將於今（12）日支付部分薪資，外籍員工支付40%，本籍員工未滿5萬元支付55%、5~7萬支付15%、7萬以上支付10%、處級以上暫不支付，換言之，處級以上員工8月薪水一毛都領不到。

華映表示，目前公司仍有2000多人，公司將透過處分資產，優先償還員工債權，包括薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等要透過資產處分來支付。

華映指出，未來當務之急，是處分資產手段解決相關勞工、債務等議題。

華映表示，考量公司治理、股東權益、各方債權人利益、勞工資遣等因素，董事會將邀請銀行等債權人建立「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，說明本公司目前資產狀況及償債計劃。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

親眼看鄭爽吻其他男人！　張恒節目錄一半…突喊導演「不拍了」：我要分手

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

世籃賽／惡夢！美國89比94兵敗塞爾維亞　創隊史最差成績

小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

荷蘭醫師替失智婦安樂死判無罪　法院挺：患者已無判斷能力

致敬史匹柏！《笑笑羊》電影版新角色加盟　樂壇天后獻聲

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

財經熱門新聞

中華電搶先！五大電信iPhon..

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

京華城342億標售　年底熄燈

快訊／郭台銘退黨選總統！夏普聲..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

台南中年男花700元買威力彩獨..

圖解定存　這些事你一定要知道

美股漲！中方豁免美16品項關稅

加油要快！下周汽柴油價格預估將..

納智捷未見起色　官方證實董座辭..

接不到訂單...華映處級領不到..

民眾刷卡繳罰款　10月起要繳手..

夜市200元抵用券下周一上路！..

汽機車貨物稅減徵　192萬台汽..

更多熱門

相關新聞

燦坤集團的墜落令人難以想像！

最近燦坤集團的負面消息接踵而至，像金鑛咖啡縮點，燦星旅裁員，公司也宣示要重振旗鼓，這個在台灣一度白手起家，創業楷模的模範生，經營似乎亮起紅燈。

友達ADS擬自紐交所下市　黃文清：非關基本面影響不大

原華映200移工　6成5成功轉換雇主

綠能通過解散清算、撤銷公開發行

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零產生鉅額虧損　公司不可能再運作

關鍵字：

華映裁員下市面板重整債務協商

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面