穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

▲大樂透。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

台彩總經理蔡國基今(11)日分享中獎人的故事，他說7月12日大樂透連槓13期後頭獎4.06億元開出，一注獨得、獎落在高雄大社區的「吉興彩券行」。

蔡國基指出，該中獎人穿著拖鞋來領獎，中獎人是高雄市人、男性未婚，年約30到39歲，從事美術設計自由業，臉部特徵是方臉、八字眉、眼睛小、鼻子高、嘴大、耳垂大。

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蔡國基說，中獎人每星期買一次彩券，最常買威力彩跟大樂透每次約買100元。平常喜歡找冷門的投注站，可以幫助弱勢，不喜歡有開過頭獎跟人氣旺的大投注站。

中獎當天中獎人到平日常去的投注站，用電腦選號買兩注共100元，但當天他得了重感冒，咳嗽到話都說不出來，他原本當天只想要買50元一注，但店員問他要不要買兩注，他因為不方便說話所以點頭答應，沒想到其中一注就中頭獎。

開獎後他經過彩券行，看到店家貼出開出頭獎的喜訊，所以他就上網查看號碼，才知道中頭獎的是自己，當時沒有立刻告訴家人，等到開獎後兩週，才跟台彩領獎，該中獎人扣完稅之後，領得的獎金為3.25億元，預計拿來買房、換車，也將做投資理財、繳學貸。

同時中獎人也很有愛心也捐款給社福單位，總共捐出2500萬元；另也送給投注站紅包66萬元，指定給幫他打出頭獎彩券的員工。