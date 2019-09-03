亞泥礦權展延案遭撤銷　經濟部決定不上訴：尊重原民權益！

▲亞泥新城山礦場礦權展延案遭台北高等法院撤銷，經濟部表示基於尊重原住民權益，經與各方溝通後決定不上訴。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

亞泥新城山礦場礦權展延至今爭議不休，遭台北高等法院撤銷訴願決定及原處分，官方態度動見觀瞻。經濟部2日首度表態指出，基於尊重原住民權益，經與各方溝通後決定不上訴，以期促進社會和諧。

礦業法修正案去年5月底送出經濟委員會，至今超過一年，修法卻停滯不前。其中，以亞泥新城山礦場礦權展延案，備受環保團體及外界關注。經濟部表示，礦業法修正案列為優先法案，由於部分議題尚未取得共識，待進行黨團協商，將備妥資料等待立法院排審。

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針對新城山礦場礦權展延遭撤銷，亞泥在今年六月舉行股東大會時，曾發表三點聲明：一、對於股東會有少數特定團體人士的脫序行為表示遺憾，並予以譴責；二、亞泥將於七月召開第四次協商會議，希望能針對在地發展凝聚共識，規畫方向；三、亞泥會在環境保護與經濟發展之間尋求平衡點，找出和部落之間互助互信的最大公約數，成為地方發展的助力。

▲對於台北高等法院撤銷訴願決定，亞泥已提出上訴，該案也已進入司法程序。（圖／資料照）

亞泥過去已承諾提供相關監控數據，服務中心外牆架設跑馬燈、室內裝設螢幕，提供礦場即時環境監測、礦山爆破、邊坡穩定、地質安全等數據，也派遣專業人員進駐服務中心，針對部落房屋修繕、電費補助、婚喪喜慶、急難救助金等需求給予協助，拉近與村民間距離。

對於台北高等法院撤銷訴願決定，經濟部官員指出，亞泥已提出上訴，該案也已進入司法程序，經濟部將依照法院最終判決，決定是否要求亞泥重新辦理展延程序。

經濟部指出，由於亞泥新城山礦場礦權展延爭議不休，造成社會紛擾，經濟部基於起訴書中指出該案基於「原住民族基本法」有部分瑕疵，從法治、產業發展、社會環境及原住民權益等面向分析後，決定該案不上訴，並已向行政院報告。