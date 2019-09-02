台股收盤上漲16點　三大法人全數買超...季線壓力難攻破

▲ 台股今日收盤上漲16點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（2）日持續在平盤上下震盪，收盤上漲16點、以10,634點作收、漲幅0.16%，成交量1,048.33億元。三大法人合計買超新台幣58.68億元，其中自營商買超16.59億元，投信買超2.82億元，外資及陸資買超39.26億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）收在3885元、下跌0.13%；台積電（2330）收257.5元、下跌0.58%；鴻海（2317）收74元，下跌0.27%。

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觀察各類股表現，電子零組件與觀光類股漲勢最旺。電子零組件類股中，新日興（3376）、智寶（2375）、康控-KY（4943）攻上漲停，嘉聯益（6153）、大毅（2478）、鈞寶（6155）都有超過6%漲幅。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，今天台股呈現和緩走勢，相較上週五出現的帶量轉強，因美股收盤轉為和緩，今天只剩上週逆向走跌的陸股落後補漲，其他都股市都處於比較觀望氣氛，今天台股量能也比較縮減，在平盤附近震盪。

在上週五大漲之後，蔡明翰認為，目前台股技術面呈現明顯偏多格局，且又遇到上方半年線與季線的壓力，在量能縮減的情況下很難持續向上攻堅。但上周五的大量買超也提振了市場信心，後續對外資的看法也會慢慢轉向樂觀。

指數上周轉強原因是中美雙方釋出善意，看似貿易戰風險降低，國際股市帶動台股上漲，但從債市與匯市來看資金流，資金持續流向債券市場、美債殖利率維持低檔，亞洲貨幣走貶、人民幣持續貶值等情況來看，流出資金還是未回歸，表示債市與匯市並沒有認為風險降低，追價意願仍有明顯壓抑。

蔡明翰表示，對指數來說，技術面已經轉多，外資在上周五呈現買超，短時間來說有機會慢慢轉強，但季線與半年線沒那麼容易突破，未來觀察的重要指標也是在匯市跟債市，看這兩市場是否也認同風險降低，資金回流之後才有機會激勵股市突破上方壓力。

此外，對於美國9/1日起對大陸進口商品加徵的關稅，影響台廠電子業者的比例很高，但以目前15%的關稅來說，經由上、中、下游分攤負擔，影響尚不會那麼大，但後續要看川普是否再多加徵稅額，如果稅率再往上的話，經由分攤還是會受到嚴重傷害。

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