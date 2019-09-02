投資台股別追高！投信：等震盪後低接潛力股　可留意明年5G行情

▲ 經理人建議投資台股先別追高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰越演越烈、全球經濟趨緩疑慮升溫，但台灣經濟成長仍維持正向，施羅德投信基金經理人詹祖光認為，台股接下來會在年線附近盤整，在投資技巧上可以等震盪後回落低接潛力股，並且可以留意5G相關企業。

詹祖光表示，雖然中美貿易戰愈演愈烈，加上全球經濟趨緩的疑慮升溫，但是根據國發會近期公佈的台灣領先指標，已看到呈現連續六個月上升，即便升幅不大，也是一個月比一個月好，從政府觀點來看應是看到經濟活動表現不俗，例如今年1到7月台灣對美出口成長18%等。事實上，台灣科技業廠商普遍對未來抱持樂觀，背後很重要的原因即是5G。

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詹祖光認為，不管全球經濟會有多不穩定，5G的趨勢不會改變，因為各國政府看到它的重要性。加上台商資金回流以及美國降息的資金寬鬆效應仍在，台股不至於受到全球經濟表現影響而下跌太多；然而，5G真正的爆發性成長預期落在明、後年，短期內台股應會在目前的價位上下盤整。建議接下來等股價回落再低接，並選擇產業內前一或二名及財務結構良好的優質企業股票，在不確定性中等待明年5G行情。

去年已有好幾個國家開始將5G技術商轉，包括南韓、美國、瑞士，接下來會有中國和日本。在5G架構上可以做的應用很多，例如協助臉孔辨識。以中國為例，十幾億人口的臉孔資料庫龐大，一定得存在雲端，而雲端需要很快處理、辨識臉孔，對網速要求加快，其背後所代表的是5G可望在國家安全、自動駕駛、醫療、教育等等應用，也就是產業升級的數位化基礎建設。

市場預估，今年全球5G手機的出貨量只有500萬支，但明年會增加到1.5～2億支，可說是爆發性成長。至於基地台的數量，華為也提到今年全球約有40～50萬台，明年卻可增加至150萬台。而台資相關企業龍頭也看到需求超出預期，不僅把五奈米的設備提前，並增加七奈米的投資金額，顯見5G對未來的重要性，現階段可伺機加碼5G機會股。

▲ 5G明年行情備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

詹祖光認為，整體而言，預期台股接下來會在年線附近盤整，除非歐美經濟發生重大變化，不然台股下檔應有一定的支撐。要注意的是，股市還是有一些風險存在。5G因為是明年的主要產品，年底之前消費者可能先觀望，廠商的業績表現因此多少受到影響；第二，英國硬脫歐的機率滿高，而英國佔全球GDP大約1％，加上歐洲的經濟已經不夠強勁，屆時混亂在所難免；第三，各國利率降得比預期中快速，顯示全球經濟成長放緩，這些都會影響後續的台股表現。

詹祖光建議，投資台股不要追高，可以等震盪後回落低接潛力股，特別是一些中小型股，業績還沒出來之前若股價已漲多，還是要適度獲利了結。在目前的時局下，可選擇優質（Quality）的股票，亦即那些具有競爭力，為該產業排名一、二名的公司，還有是獲利能穩定成長者；其次，財務結構很重要，擁有淨現金流的公司表示沒有長期負債、公司體質優異，且能穩定配發股息。

此外，詹祖光也提醒投資人留意傳產業。因為傳產與全球景氣（中國尤甚）的經濟脈動息息相關，中國經濟趨緩之下，自然造成塑化、鋼鐵，以及下游的汽車業需求不佳，恐怕短期內難有表現。