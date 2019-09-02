重啟核四的關鍵不在燃料棒　台電點出「六大困難」需時「7+N」年

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵。圖為核四廠。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「重啟核四」議題，外界也頻頻打臉重啟核四「燃料棒不是問題」，台電公司今（2）日發出聲明表示，核四重啟有六大困難點，須耗費7＋N年的時間，而核四廠燃料棒外運從來都不是關鍵，希望各界面對能源問題能務實以對。

針對重啟核四議題，台大醫院前副院長王明鉅昨（1）日在臉書發文表示，核四如果決定重啟，在燃料置入反應爐前還有很多測試須重做，此時再把外送的燃料棒運回或再買新的燃料棒，只是要多花些冤枉錢，時間絕對綽綽有餘，還要大家「不要被核四燃料棒外送核四廠就不能重啟的謊言騙了！」

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▲國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜拋出「重啟核四」議題。（圖／記者賴君欣攝）

對此，台電表示，核四重啟有其他事實上的困難，燃料外運從來都不是關鍵。台電執行燃料外運，每年可節省1.4億元保管費用。台電公司已務實盤點核四重啟各個面向(安全、法律、工程、預算、商務等)之困難處，希望各界能誠實面對核四重啟的種種困難。

台電強調，核四重啟需面對各項困難，包括：一、奇異公司重啟合約談判；二、安全數位儀控系統面臨汰舊更新與備品取得困難；三、廠址地質需重新調查確認是否符合建廠選址或可辦理耐震補強續建；四、預算送立法院審查；五、工程施作需向地方政府申請水保；六、原能會審查重啟計畫與核准建照。

台電目前只能掌握核四1號機之工程項目，包括福島安全強化工程、已拆卸設備回裝與試運轉測試、機組啟動測試、及原能會審查各項測試等工作，至少需7年，而上述六大困難多為無法掌控之外部不確定因素，其個別時程皆難估算，且無法掌控(需時N年)；換言之，如果要重啟核四，至少要花上「7+N」年時間。

另外，台電表示，燃料外運係依據107年1月30日立法院決議要求，台電公司相關燃料外運工作均按照規劃進行，並自去（107）年即開始外運。惟因須遵守國際原子能總署相關核子保安規定，無法透露相關細節。在立法院未有新決議前，台電公司均需尊重立院決議持續辦理。

台電進一步說明，由於核四燃料已超過保固期，屬客製化產品無法移作他用，不論是否重啟，均需將該批燃料送回原廠。且燃料外運後每年可省下保存於廠內須支付之保警及保防等相關費用約1.4億元。