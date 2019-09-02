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台灣虎航拚上市衝聲量　攝影大賽號召好手得獎還能拿機票

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▲中華航空旗下小金雞台灣虎航預計於明年第四季掛牌上市。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華航空旗下小金雞台灣虎航預計於明年第四季掛牌上市。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空旗下小金雞台灣虎航預計明年第四季掛牌上市，上市案按計劃進行中，為拉近與民眾的距離，台灣虎航今（2）日宣佈將舉辦攝影大賽，獲選者除了能分享旅行中的「視界觀」外，還能得到免費來回機票乙張，歡迎有志者踴躍報名。

國籍航空業唯一的低成本航空台灣虎航，2018年財報獲利約10億餘元，已連續兩年繳出盈餘，去年稅後純益9.8億元，賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞。

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▲台灣虎航今（2）日宣佈將舉辦攝影大賽，獲選者除了能分享旅行中的「視界觀」外，還能得到免費來回機票乙張。(圖／台灣虎航提供)

▲台灣虎航今（2）日宣佈將舉辦攝影大賽，獲選者除了能分享旅行中的「視界觀」外，還能得到免費來回機票乙張。(圖／台灣虎航提供)

台灣虎航主管表示，自2016年起首次舉辦攝影比賽至今，每年皆可募集餘百組的參賽作品，就算是同一時間、同一地點，每個人的「視界」也都不盡相同，藉由投稿的作品，透過每位旅客的鏡頭，從不同的視角看出一個個獨特的旅行故事。

今年舉辦的第四屆攝影比賽，期待能號召各路攝影好手熱情參與，作品的拍攝地點須為台灣虎航目前有飛航的航點或鄰近城市；包括，台灣、澳門、大邱、濟州島、釜山、函館、旭川、花卷、仙台、東京、茨城、名古屋、小松、大阪、岡山、福岡、佐賀、沖繩、曼谷及宿霧、巴拉望、長灘島等地區。

台灣虎航主管表示，主題可以季節、地標、節慶或其它題材的作品，拍攝的時間不限。每位參賽者最多可投稿4次，有興趣的民眾，可下載攝影比賽的說明書及報名表(https://www.tigerairtw.com/images/photocontest2019.pdf)，填妥後連同作品一起投遞至service@icreative.com.tw即可完成報名。報名期間為即日起至2019年11月1日晚間23:59為止，將選出六名優勝的作品。

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