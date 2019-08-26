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雲端最有錢／小資翻身從零開始賺千萬　用３力挑成長股

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新聞節目中心／綜合報導

你是不是還在為了薪水太低而苦悶? 不知道如何從月光族的泥淖中掙脫? 雲端最有錢第53集節目中介紹兩位達人，一位是從月薪二萬二千元的工程師開始做起的蕭非凡，三十九歲就當了專職投資人，他很早就不需為五斗米折腰，至今離開職場13年，已在股市累積了數千萬的股市操作規模，並且建立一套屬於自己「三力成長股」操作心法。

現年39歲知名投資部落客雷浩斯，大學學的是藝術，藝術工作在台灣的不確定性與危機感，讓他大三、大四開始接觸投資。他認為越早接觸投資越好。現在已經有一些投資朋友是17、18歲青少年，從這些年輕人身上，他看到投資早起步的優勢，有更多時間可以長抱股票，而且當前的網路、分析工具也較以往更進步。

從大四開始投資股票，原本雷浩斯用技術分析押漲跌，短進短出，常常白忙一場。投資經歷4年時，他和一位學長聊天知道價值投資法。之後，他開始實驗，把錢分成兩筆，一部分作價值投資操作，一部份依原來的技術分析操作。發現找到公司的價值，不用花時間「盯盤」，報酬率更穩定。多年股市的進出經驗，他也逐漸領悟出一些賺錢的策略與法則6大心法，教大家賺波段也存股，千萬不要錯過本集精彩節目喔!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

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