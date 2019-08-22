勞保局：欠費的職業工會是累犯　兩招確保自己權益

▲勞保局表示積欠保費的職業工會，經了解後都是財務上有點狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保局公告的最新一期職業工會欠費情況，結果發現與上期公告的名單相去不遠，勞保局呼籲，民眾在加入職業工會前，最好先查清楚，要入保的工會是否有長期積欠保費的情況，其次，繳納保險費時，可請工會開具正式繳費收據並妥善留存，保障自己權益。

勞保局表示，大部分的職業工會，都會向會員預收3至6個月的保費，且通常勞保局的保費都是往後開單的，職業工會還有多一個月繳納期間。舉例來說，5月的保費會在6月收到單子，7月再繳，而工會還可以再多1個月的遞延時間，也就是可以到8月再繳；勞保局說，這也是為了讓沒有預收保費的工會，可以方便作業。

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但勞保局指出，不管工會有沒有預收費用，近幾次公告欠繳保費的職業工會，在財務上都有點狀況，針對這點也都有通報地方政府單位，因為這些職業工會的主管機關都是地方政府的勞工局，勞保局這邊只能做到公告、催繳、提醒民眾的動作。

勞保局也透露，這些職業工會在財務上是不是有盜用或挪用的情況，勞保局這邊是沒有監管的權力，因此還是只能透過工會所屬主管機關去做個調查才能知道，因此勞保局只能通報地方政府勞工局，如果真的查有不法，就會移送檢調單位。

另外，勞保局進一步解釋，這些積欠保費的工會是有幫會員加保的，只是沒有繳費，所以會員還是有加入勞工保險，如果害怕工會長期不繳費害自己權益受損想退出，那就在繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備之後保障權益之需。

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