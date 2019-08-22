注意！ 這6個職業工會拖欠勞保費　勞保局拒絕給付

▲勞工保險局公布積欠勞保費的職業工會名單。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保局最新公告指出，截至108年8月15日止，包含澎湖縣勞動力援助人員職業工會等6個職業工會積欠勞工保險費已逾期，勞保局表示，將依法將該等公會移送行政執行，並拒絕給付，也會通知當地政府機關進行督促欠費工會改善。

根據勞保局統計，截至8月15止，欠繳保線費的職業工會名單有，澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、雲林縣不動產經紀人員職業工會、大台中殯禮服務職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

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勞保局表示，除依法將該等工會移送行政執行、並對所屬被保險人暫行拒絕給付外，更會通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會所欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局會立即移送檢調單位偵辦。

勞保局指出，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付。但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明（例如繳費收據、匯款單……等），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，勞保局則會協調其繳清個人應負擔部分的保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局呼籲，請上列被公布欠費各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。

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