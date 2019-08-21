台股量能不足呈狹幅盤整　收盤上漲3點穩守10,500點

▲ 台股今收盤小漲3點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（21）日維持在平盤上下震盪，最高為10,545點、最低為10,504點，收盤上漲3點、以10,525點作收，漲幅0.03%，成交量1,088億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）開低走高，收盤上漲0.79%、以3830元作收；鴻海（2317）開高後穩步墊高，終場上漲1.52%、以73.5元作收；台積電（2330）今日於平盤上下徘徊，終場也以平盤254.5元作收。

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今日各大類股表現，以其他電子、部分傳產以及光電等類股帶頭。光電類股中，面板雙雄群創（3481）因啟動庫藏股護盤，股價盤中一度大漲逾7%，終場上漲3.36%、收在7.08元；友達（2409）則上漲2.08%、收在7.87元。

半導體類股中，統懋（2434）於盤中漲停，世芯-KY（3661）上漲6.31%、致新（8081）、矽力-KY（6415）上漲逾3%，立積（4968）、易華電（6552）、京元電子（2449）等也都持續向上發展，瑞昱（2379）、聯詠（3034）等則拉回整理。

金融類股今表現不佳，中信金（2891）、兆豐金（2886）、上海商銀（5876）下挫超過1%，國泰金（2882）下跌0.5%、富邦金（2881）則以平盤作收；華票（2820）、第一保（2852）、三商壽（2867）等僅維持小幅漲勢。

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