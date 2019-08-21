台股連3周失血免驚！第3季選股看過來　2大科技趨勢題材漲相佳

▲隨著第3季旺季來臨，法人看好中小型股的表現應會比大型股亮眼。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰衝突升溫，引發全球股匯市動盪不安，新興亞股也難逃一劫，其中台股連續3周遭到外資賣出，淨流出11.24億美元（約新台幣355億元），不過法人認為，隨著第3季旺季來臨，科技類股持續展望良好，包含5G、IOT（物聯網）等相關趨勢性議題具長線投資價值；整體來看，中小型股的表現預期應會比大型股亮眼。

美股上周受到貿易戰影響，出現重挫走勢，連帶影響全球股市，而人民幣兌美元更是一度貶破7關卡，市場避險情緒濃厚。根據彭博統計外資資金流向，印度股市結束6周流出轉為流入，上周吸金2.1億美元（約新台幣66億元），成為新興亞股中唯一吸金的股市，至於韓股與台股連續3周遭到外資賣出，上周分別淨流出4.28億美元（約新台幣135億元）與11.24億美元（約新台幣355億元）。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管8月以來，外資持續超賣台股，不過就基本面來看，隨著第三季旺季來臨，加上美國宣布，原訂於9月開始對大陸輸美、價值3000億美元的商品課稅，其中有部分會延後實施，可望降低美國假期購物季銷售衝擊，另在出口壓力減緩下，可望有利出口業者表現。

外界關注美國2年期與10年期公債近期出現殖利率倒掛，周俊宏表示，根據歷史經驗，殖利率出現倒掛到景氣真正出現衰退，最短還有一年半的時間，投資人無須過度擔憂。至於貿易戰部分，他認為，大陸目前進行中的去美國化，對於台灣科技產業相對有利，而近期持續的日韓貿易戰，台灣在上游半導體的部分，也可望受惠。

展望第3季，周俊宏表示，隨著旺季來臨，科技類股持續展望良好，包含5G、IOT等相關趨勢性議題具長線投資價值，加上手機廠有新機發表在即，相關供應鏈也有布局機會可多留意。在選股上，可從半年報公布狀況與第三季展望做為挑選要點。整體而言，他預期，中小型股的表現應會比大型股亮眼。

另針對境外資金會回台灣一事，周俊宏指出，根據境外資金匯回投資產業辦法，境外資金匯回存至專戶後，至少7成需採實質投資，對於金融市場有直接或間接的刺激。不過，匯回資金的標的選擇，仍視風險承受度而定，因此持中性看法。