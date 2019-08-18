黃金「開張吃三年」　銀樓教大叔大嬸們 最划算的投資術

▲每日與客戶周轉的銀樓業者，也有一套黃金投資哲學。（圖／記者蕭可正攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著中美貿易戰的不確定性升溫，以及美國債券利率倒掛引發全球經濟衰退的擔憂，黃金價格現在一飛沖天，甚至今年就有機會達到每盎司1,600美元。但是如何投資黃金、抓住黃金商機，不只是專家說了算，站在第一線的銀樓業者有更多的秘訣，來教導民眾如何買黃金。

黃金具「三年不開張 開張吃三年」特性

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黃金還是值得購投資，各國幣值都有貶值的趨勢，持有黃金還是具有保值的效果、其次現在各國的利率也十分低，甚至有有「零利率」、「負利率」和持有黃金幾乎沒有不同，所以黃金還是值得投資。

元大ETF研究團隊表示，根據回測資料統計，可以發現黃金走勢具有一個很大的特色，就是黃金有「三年不開張，開張吃三年」特性。元大ETF研究團隊舉例，觀察歷史經驗，2000年來幾次黃金多頭期間表現，例如2005年6月到2006年4月期間，因經濟成長帶動原物料需求，黃金漲幅達50%；到了2011年1月，黃金又因寬鬆貨幣環境與避險需求推升，漲幅約18%。

此外，專家表示，目前各個國新興國家去美元化，積極增加黃金準備，包含俄羅斯、中國大陸以及其他新興國家，且這個速度有加快的情況。加上各國幣值都有貶值的趨勢，持有黃金還是具有保值的效果、其次現在各國的利率也十分低，甚至有有「零利率」、「負利率」和持有黃金幾乎沒有不同，所以也有不少投資人轉向投資黃金。

基於上述的理由，台北市金銀珠寶同業公會理事長李文欽預期，今年國際黃金價格上看1,600美元，不過現在國際金價在1,520美元也是相對較貴的價格，建議民眾如果黃金價格在1,460～1,480美元之間，就可以開始購入。

買黃金 40歲以上與外籍移工最愛

根據銀樓的黃金最新參考價顯示，現在每錢賣出價格為新台幣5,920元。銀樓業者表示，自從黃金開始飆漲之後，因為現在正好是遇到鬼月、以及暑假父母帶小朋友出國，原本是傳統的淡季，交易情形大約是平日的八成左右；反而來「賣黃金」的顧客大增，大多是過去投資有獲利，來賣舊金的投資人。

業者透露，現在會在銀樓買黃金者有兩種人會來買黃金，一是較有餘裕資金的40、50歲以上的族群，他們常常會作為保值工具或者是贈送家人之用；另外就是外籍移工，包含越南、印尼是最為大宗，銀樓業者分析，主要是因為這些國家的貨幣變動劇烈，加上中美貿易戰，近期一有風吹草動常使這些國家幣值就大升、大貶，因此投資黃金對他們來說是相對較為穩定的投資商品。但是大叔大嬸們實體投資「黃金」要如何投資獲益，站在第一線的銀樓業者有三大建議：

一，要買黃金條塊更勝飾金

有許多投資人大多是李文欽表示，飾金因為有折損率、工資價格比較高，賣回要扣掉的錢就損失比較大，銀樓業者說，以同樣重量的是飾金與黃金條塊來說，價差每錢約百元以上。

二，非得買飾金 作工愈簡單愈好

如果非得買飾金的話，銀樓業者建議，作工愈簡單的話所扣掉的人工費、折損率會比較低，所以建議民眾，如果非得要買飾金的，與其他衣服、包包不同，以「愈簡單、愈樸素愈好」。

三，化零為整 小資也可發黃金財

不過，現在黃金很貴，如果要買到一兩的話，恐怕要花到5萬多元才買得起，甚至超過許多年輕人的薪水，所以銀樓業者建議，小資族可以在買點的時候一錢或兩錢買入，累積到一兩、二兩時，再一次賣出，這對預算不多的族群、小資族和年輕人來說，不僅「買得起」，也可以大賺「黃金財」。