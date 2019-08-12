影／ETF投資技巧大公開　免選股免煩惱

記者陳心怡／台北報導

《雲端最有錢》節目中，不敗教主陳重銘和佛系投資人施昇輝跟大家分析，如何靠著0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）這兩檔ＥＴＦ（指數股票型基金）與存股，輕鬆省事投資。

0056高股息的ETF，是很多人採納的一個方法，施昇輝說：「年輕人買0056是最好的，不需要花時間選股，雖然很多報酬率比0056好，但需要花時間選擇和研究，年經人應該把重心擺在工作，買了0056後忘記它。」完全是一個不燒腦投資，可以隨時買、隨便買、大跌買。

有人說年經就該衝投資績效，但專家認為，年經人不該衝績效，想迅速致富是不可能的，40到50歲資金比較穩定，承受風險能力較大，才適合積極操作衝績效。施昇輝說到，人生有太多煩惱，太多事情要做，所以不願把心力放在買個股上，如果真的要選股，切記要選超過5%報酬率，因為0056這麼無聊的事情都能有5%。

請繼續往下閱讀...

另外，0050也是很好的投資標的，專家告訴各位，0050切記兩招，一招「抱牢」賺股息；另一招技術指標「K<20買，K>80賣」賺價差，就算遇到劇烈波動別慌張，確實遵守紀律。但現在該進場0050嗎？陳重銘和施昇輝一致認為不適合，因為K現在已經40了。

施昇輝說：「投資不要想再賺價差了，只要領股息的話相對簡單，會賠錢幾乎都是因為是想賺價差」，0050有50支成分股，0056有30支成分股，風險相對分散，就算其中幾支有突發利空，也不會影響到整支ＥＴＦ。