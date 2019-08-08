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威力彩頭獎今晚衝18.2億！「地震牌6碼」大公開　搖出彩迷的發財夢

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▲▼今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看18.2億元，想一夕翻身成億萬富翁的民眾不妨試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

▲儘管天公不作美，今晚開獎的威力彩頭獎上看18.2億元，吸引不少民眾前來試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

今天（8日）是父親節，歷經清晨的強震，強颱利奇馬也持續逼近台灣，晚間開獎的威力彩已經連槓45期，累計頭獎獎金上看18.2億元，若有幸運兒一注獨得，將成為今年最高的單注獎金、威力彩史上第4高單注獎金。

台彩表示，從今天上午的銷售速度預估，今天開獎的這期威力彩銷售約為5.7億元，超過原預估的5.4億元，較前一期（8月5日）增加16%，相較7月平均單期銷售2.46億元，成長幅度達132%。

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另據統計顯示，截至昨天，威力彩本期的銷售中，約有15.3%來自包牌，包牌交易比例較7月平均成長27%。

▲▼今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看18.2億元，想一夕翻身成億萬富翁的民眾不妨試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

▲威力彩連續45期槓龜，累計頭獎金額18.2億元，快要追平去年的47期連摃。（圖／飛來發彩券行提供）

飛來發彩券行業者表示，威力彩今晚開獎的頭獎獎金達18.2億元，儘管現在下起毛毛雨，不過依然有彩迷前買彩券，藉此賭一把試試手氣，按照過往經驗，人潮較多集中在下午4點至晚上8點，不過由於颱風逐步逼近，因此是否影響買氣仍得持續關注。

此外，今天清晨5點28分發生芮氏規模6.0的有感地震，其中宜蘭最大震度為6級，而台北市、花蓮市、桃園市等地則有4級，不少民眾被搖醒，卻也意外帶動「地震牌」買氣。

所謂的地震牌，業者指出，就是依照今天清晨發生的地震時間8月8日清晨5點28分，台北市最大震度有4級，因而推敲出04、05、08、28等4個號碼，加上威力彩連槓45期，頭獎金額上看18億元，當然18、45等這2個號碼也不能缺席，因此目前最熱門的號碼依序為04、05、08、18、28、45。

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關鍵字：台彩,威力彩,地震牌,彩券行,彩迷,億萬富翁,頭獎,包牌

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