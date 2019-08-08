威力彩億萬富翁就是你！　命理師揭密「4大面相」手氣最旺

▲根據台彩統計，擁有大眼、大嘴、高額頭、橢圓臉的長相特徵最容易中高額獎項。（圖／翻攝自台灣彩券官網）

記者紀佳妘／台北報導

每個人都懷有發財夢，想成為億萬富翁買張彩券最快，台彩2019上半年就有12位幸運兒成功抱走億元大獎，而長怎樣的人最容易有中獎，命理大師詹惟中從面相分析，擁有高額頭、大耳垂、長眉毛、鼻孔不外漏等這4個特徵最具偏財運。

根據台灣彩券公司統計，2018年以及2019年上半年億元頭獎中獎人多半有著高額頭（53.8%）、蒜頭鼻（38.5%）、大耳垂（50.0%）以及大嘴（87.5%）的長相特徵。

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▲今晚開獎的威力彩頭獎獎金上看18.2億元，搶當富爸爸有買有機會。（圖／記者許力方攝）

有趣的是，與2018上半年度億元頭獎中獎人相比，今年上半年的億元幸運兒有4個臉部特徵不一樣，首先最明顯的是「臉型」，從圓臉變成橢圓臉；再者是「眉毛」，由短眉變成了一字眉。

第三是「眼睛」，從小眼睛變成了大眼睛；最後是「嘴唇」，則由薄唇變成了厚唇，民眾趕緊照照鏡子，擁有上述面相的人，不妨試試手氣，說不定下一個億萬富翁就是你。

命理師詹惟中也分析，「額頭又寬又高」的人代表長輩恩澤多，可請父母代買彩券；「耳朵肥厚有肉」，代表口福、眼福、耳福不斷，旅遊的時候順便買彩券則容易中獎；「長眉毛」通常人脈好，與同事合買彩券，中獎機率將會提升；最後是「鼻孔不外漏、鼻頭大」則代表一生中都有大財運。