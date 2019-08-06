上市櫃公司員工薪資大公開！　這8大行業年薪慘墊底

▲根據統計，上市公司非主管全時員工人平均年薪約為100.8萬元，上櫃公司則來到72.9萬元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布上市櫃公司非主管職務的全時員工薪資資訊，其中上市公司非主管全時員工人平均年薪約為100.8萬元，上櫃公司則來到72.9萬元，其中半導體業位居上市公司高薪行業之冠，而墊底的是觀光產業。

為配合新版公司治理藍圖的措施，為提升公司治理資訊接露品質及強化社會責任，證交所和櫃買中心在公開資訊觀測站首次接露台灣上市櫃公司申報的「財務報告附註接露的員工福利（薪資）資訊」及「非擔任主管職務的全時員工薪資資訊」，其中後者排除經理人及部分工時員工，聚焦在企業常態的全時員工薪資水準。

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根據2018年度申報資料，上市公司非主管全時員工人均年薪約為100.8萬元，上櫃公司則來到72.9萬元；觀察上市公司表現，半導體業以年薪122.8萬元奪下冠軍寶座，再者是電腦及週邊設備業120萬元，排名第2，至於3至5名則為塑膠工業（117.2萬元）、油電燃氣業（117萬元）及其他電子業（161.1萬元）。

至於上市公司倒數5名則為觀光事業（55.2萬元）、玻璃陶瓷業（58.7萬元）、橡膠工業（63.2萬元）、紡織纖維業（63.7萬元）以及生技醫療業（67.4萬元）。

另觀察上櫃公司平均薪資最高的產業，半導體業以97.2萬元位居榜首，其餘第2至5名則為金融業（83.4萬元）、建材營造業（81.2萬元）、資訊服務業（80.7萬元）和電腦及週邊設備業（76.9萬元）；至於吊車尾的5大產業分別為塑膠工業（45.5萬元）、觀光事業（48.9萬元）、橡膠工業（50.2萬元）、航運業（53.3萬元）及農業科技業（54.4萬元）。

另符合特定篩選指標的公司（如員工平均薪資低於50萬元等），需申報「公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明」，同時為循序提升員工薪酬資訊透明度，將自2020年起再增加揭露非主管全時員工的「薪資中位數」。

金管會表示，員工是企業的重要資產，各上市櫃公司在追求營運成長、股東權益最大化之際，應同時關注員工權益，提供合理、穩定、良好的薪酬制度及員工福利，可增加員工向心力與勞資和諧，真正落實公司治理及企業社會責任。