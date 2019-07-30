宣明智談胡定華「超平凡的偉大」　以足球憶師生情　

▲聯電榮譽副董宣明智談起老師胡定華是足球高手。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／新竹報導

半導體大老胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位科技業老朋友到場悼念。聯電副董事長宣明智用「超平凡的偉大」形容胡定華，並且拿出當時以2比0輸給老師、並有滿滿學生簽名的足球，分享當年趣事。

宣明智說，在他大四那年，班上得了足球冠軍，沒想到胡定華以教師聯隊名義，向學生下戰帖，表示要跟冠軍隊決戰一場。最後同學隊竟然以2比0輸給老師隊，且那2分都是胡定華進球的。

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宣明智形容，胡定華是「神出鬼沒、以逸待勞」，出其不意的就得了兩分，並且非常懂得應用戰術，形容胡是聰明過人、反應極快。後來全班同學便那顆球上簽下自己的名字，來表達對胡定華的敬意。爾後，胡定華也經常把這顆球帶在身邊，甚至還會在開同學會帶來，提醒大家「你們曾輸給我唷。」

宣明智一畢業就嘗試創業，他回憶道，雖然一開始業績不錯，但兩年後也遇到挫折，他便回學校找胡定華。胡定華給他的建議是：「你還這麼年輕，什麼都不會，不要亂闖，應該找個像樣一點的單位做事」。也因此宣明智加入了工研院的電子鎖，並且有半年期間，一邊在電子所上班，同時在聯電工作，宣明智說，這也是胡定華幫他想出的「怪招」，讓他兩邊兼顧。

前漢微科前董事長許金榮形容胡定華是最有智慧、瀟灑的人，宣明智認為，胡定華很多事舉重若輕，像是自導自演的演出精彩的人生，便以「超平凡的偉大」來形容他。

▼為了紀念老師神準進球，胡定華學生在足球上簽名。（圖／記者季相儒攝）

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