　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

宣明智談胡定華「超平凡的偉大」　以足球憶師生情　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼半導體大老胡定華追思會,宣明智與足球合照。（圖／記者季相儒攝）

▲聯電榮譽副董宣明智談起老師胡定華是足球高手。（圖／記者季相儒攝） 

記者周康玉／新竹報導

半導體大老胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位科技業老朋友到場悼念。聯電副董事長宣明智用「超平凡的偉大」形容胡定華，並且拿出當時以2比0輸給老師、並有滿滿學生簽名的足球，分享當年趣事。

宣明智說，在他大四那年，班上得了足球冠軍，沒想到胡定華以教師聯隊名義，向學生下戰帖，表示要跟冠軍隊決戰一場。最後同學隊竟然以2比0輸給老師隊，且那2分都是胡定華進球的。

請繼續往下閱讀...

宣明智形容，胡定華是「神出鬼沒、以逸待勞」，出其不意的就得了兩分，並且非常懂得應用戰術，形容胡是聰明過人、反應極快。後來全班同學便那顆球上簽下自己的名字，來表達對胡定華的敬意。爾後，胡定華也經常把這顆球帶在身邊，甚至還會在開同學會帶來，提醒大家「你們曾輸給我唷。」

宣明智一畢業就嘗試創業，他回憶道，雖然一開始業績不錯，但兩年後也遇到挫折，他便回學校找胡定華。胡定華給他的建議是：「你還這麼年輕，什麼都不會，不要亂闖，應該找個像樣一點的單位做事」。也因此宣明智加入了工研院的電子鎖，並且有半年期間，一邊在電子所上班，同時在聯電工作，宣明智說，這也是胡定華幫他想出的「怪招」，讓他兩邊兼顧。

前漢微科前董事長許金榮形容胡定華是最有智慧、瀟灑的人，宣明智認為，胡定華很多事舉重若輕，像是自導自演的演出精彩的人生，便以「超平凡的偉大」來形容他。

▼為了紀念老師神準進球，胡定華學生在足球上簽名。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

延伸閱讀：

「當年得罪不少"大人"」 史欽泰憶胡定華敢衝撞體制
半導體大老胡定華追思會　多位企業大咖雲集

ET快訊
拿10歲女孩照片「訂做矽膠娃娃」！菁英男帶老婆取貨　開箱竟淚
摳乳房粉刺！20歲比基尼妹「爆長3X3cm膿塊」要切開　媽一
吃館長鞭腿11下！吃屎哥「血便」就醫　傷勢情況曝光

關鍵字：胡定華,半導體,工研院,史欽泰,魏哲家,宣明智,吳敏求

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

胡定華曾助張忠謀完成台積電提案　業界：台灣半導體少了他不是這局面

半導體大老胡定華辭世　旺宏董座吳敏求：晴天霹靂

旺宏創辦人胡定華辭世...享壽76歲！為台灣半導體開路先鋒

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

宣明智談胡定華「超平凡的偉大」　以足球憶師生情　

拿到純網銀牌照也得守規矩！　金管會警告：要有合理定價　不允許掠奪式競爭

「當年得罪不少"大人"」 史欽泰憶胡定華敢衝撞體制

純網銀3搶2變通通有獎！　顧立雄點出3大原因「各有所長」

瀚宇博斥資24.38億　取得嘉聯益24%股權成最大股東

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

宣明智談胡定華「超平凡的偉大」　以足球憶師生情　

拿到純網銀牌照也得守規矩！　金管會警告：要有合理定價　不允許掠奪式競爭

「當年得罪不少"大人"」 史欽泰憶胡定華敢衝撞體制

純網銀3搶2變通通有獎！　顧立雄點出3大原因「各有所長」

瀚宇博斥資24.38億　取得嘉聯益24%股權成最大股東

純網銀奪照回應／樂天銀：肩負重責大任要讓純網銀立足台灣

重登最有價值上市公司　科技巨頭們能從微軟的經驗中學到什麼？

7家銀行理專監守自盜挪用客戶款項　金管會開罰4,500萬！

大葉鄧志堅研究漂浮水泥　世界「最輕」還能當環保消音器

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

羅志祥40歲了！　木村拓哉「驚喜舉動」…網陪哭：哥圓滿了

詹江村控館屎之戰「私鬥」　館長怒嗆：講錯不道歉「你是男人嗎？」

中職／味全龍簽下南華6位球員　1日舉辦加盟記者會

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

快訊／近千人夜圍葵涌警署　警方施放「胡椒噴霧」驅趕更一度舉槍

她為3汪造夢幻豪宅…坐擁花台、超大廳　網看呆：比我家還高級

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

財經熱門新聞

快訊／純網銀執照放榜！　將來銀..

即／威力彩14億獎號出爐！中了..

快訊／威力彩連槓43期！下期上..

「基金」王永慶身後5年才成立　..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

小七夏季輕食四大天王出爐　年銷..

英鎊匯價貶破39元　換新台幣5..

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

經部證實時力立委高潞的助理拿補..

胡定華追思會　大咖雲集

王文淵提　綠電昂貴與兩岸建言

蘋果財報恐重陷2016年困境

7家銀行理專監守自盜挪用客戶款..

更多熱門

相關新聞

聯發科首度推手遊晶片Helio G90　

近日手機市場紛紛傳出自製晶片，讓市場憂心，手機晶片廠未來的市場恐被分食。聯發科今（30）日宣布，將推出專攻遊戲的手機晶片Helio G90系列，這是聯發科歷來首款專攻遊戲的晶片。法人表示，在手機銷售力道趨緩情況下，再切出遊戲市場，做為激勵買氣的市場策略，同時也可向手機大廠宣示晶片研發實力。

史欽泰憶胡定華「當年得罪不少"大人"」

世界第2季每股賺0.9元　第3季不旺

胡定華追思會　大咖雲集

日月光獲半導體最佳供應商獎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

7號颱「薇帕」最快周三生成！周四變天

更多

最夯影音

更多

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面