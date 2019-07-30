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「當年得罪不少"大人"」 史欽泰憶胡定華敢衝撞體制

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▲▼半導體大老胡定華追思會,史欽泰離場。（圖／記者季相儒攝）

▲前工研院董事長史欽泰與胡定華感情深厚。（圖／記者季相儒攝） 

記者周康玉／新竹報導

「當年和老胡去法國酒鄉預約當年出產的葡萄酒，只可惜他只開了一瓶。」前工研院董事長史欽泰在半導體大老胡定華追思會中，回憶過去的點點滴滴，言語中盡是懷念與不捨。

胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位科技業老朋友到場悼念外，同時上台發表感言。前工研院董事長史欽泰致詞過程中表示，胡定華即使面對僵化的官僚體制仍直言不諱，因此「得罪了不少大人」，點出胡定華為了半導體發展，勇於衝撞體制的率直性格。

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在台灣當年決定發展半導體產業，有「台灣積體電路之父」之稱的潘文淵撰寫「積體電路計畫草案」，年僅34歲的胡定華先生，主動請纓，肩負起半導體技術移轉的大型科專計畫，並引進美國無線電公司（RCA）CMOS技術，之後參與籌設臺灣第一座示範工廠。

史欽泰稱胡定華為「老胡」，他回憶道，胡定華當年只是30出頭的毛頭小子，因他某些獨到的見解，成就了今天看來不可能的任務。例如，胡定華認為技術驗證場域不能只有像學校實驗室，必須要能做到小規模的量產，才能證明生產的成本和品質、及試產的競爭力，因此他堅持，當時的示範工廠要做到每星期生產4000片（晶圓），也因此培育了大量的半導體界在生產、行銷、管理的人才，解決了在產業快速成長過程中，對於大量人才的需求。

▼旺宏電子總部在這周布置了胡定華歷史走行。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

史欽泰表示，當年這一群小夥子一路上其實犯了相當多的錯誤，胡定華是這群的「孩子頭」。他帶頭衝刺，面對許多僵硬的官僚體制，包括國家召集人李國鼎主持會議中，胡定華常常直言不諱。史欽泰形容，胡定華在「大人」的心目中，是個衝動、不懂事的年輕人，更得罪不少大人。

史欽泰表示，1982年台灣產業不景氣，政府把短期的紓困當成重點，忽略長期技術研發的重要性，因此業界來自政府的研究經費大幅減少。史欽泰說，當年不僅積體電路研發，連正要萌芽的電腦工業發展計劃也受到嚴重影響，胡定華不斷地抗議跟爭取，塑造出半導體後輩當仁不讓、勇於嘗試，不怕失敗的創新與創業家的精神。

史欽泰肯定胡定華勇於提攜後勁的心胸。當年胡定華接受潘文淵安排，去史丹佛管理學院面試，隨後便攜帶全家去加州矽谷，取得史丹佛管理學院碩士學位。回國後，最大心得不光只是看自己的收穫，反而是立即「好康道相報」，推薦他和台積電總裁魏哲家等人，應該也去史丹佛「體驗」一下。

台積電總裁魏哲家是胡定華的學生。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,台積電魏哲家離場。（圖／記者季相儒攝）

史欽泰回憶道，胡定華更奠定台灣電子高科技的產業技術，在工研院服務的14年中，推動創立了聯電、台積電，但他從來不把這當作自己的功勞；更為了感念潘文淵，集結各方之力催生潘文淵基金會，25年來出錢出力。

除了產業界的貢獻，史欽泰更感性分享檯面下的胡定華，愛好美酒佳餚，經常主動大方分享美酒、美食，還會開玩笑對朋友說「浪費了他這麼多的好酒」。

胡定華尤其特愛葡萄酒。史欽泰回憶，他於2015年和胡定華一同去法國葡萄酒鄉，還預約了當年出產的葡萄酒，「只可惜他只開了一瓶。」

副總統陳建仁（右）到場參與胡定華追思會，旺宏董事長吳敏求（左）陪同離席。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,旺宏董事長吳敏求及李世光陪同副總統陳建仁離場。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：胡定華,半導體,工研院,史欽泰,魏哲家

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