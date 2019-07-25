小資族有福了！盤中零股交易有5大規則　最快2020下半年上路

▲金管會今天宣布，盤中零股交易制度預計明（2020）年下半年實施。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

為鼓勵小資族投資台股，金管會今（25）日宣布，盤中零股交易制度預計明（2020）年下半年實施，目前有10家以上券商有興趣開辦，而盤後零股交易制度仍會保留，可望活絡零股交易市場。

盤中零股交易目前規劃5大方向，首先是交易時間及方式，委託申報時間是每天早上9點至13點30分，以10分鐘分盤集合競價方式撮合成交，未成交委託不保留至盤後零股交易時段；再者是交易標的同現行盤後零股交易標的，目前上市約1,088檔，上櫃約851檔，共1,939檔。

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第三是資訊揭露，每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、數量及最佳5檔申報買賣價格、數量；第四是採電子式交易型態委託，專業機構投資人則是非電子式委託；第五是當日零股沖銷，初期只能「先買後賣」，之後再視情形逐步推動「先賣後買」的當日沖銷。

至於會不會有套利空間問題，證期局副局長張振山表示，一般正常市場是以1,000股交易，這次推出的是999股的小額，因此小額要去影響大額交易有限，同時也會動態價格穩定措施。

根據證期局統計，近3年盤後零股交易平均日成交量，2016年為0.85億元、2017年1.41億元、2018年1.36億元、2019年上半年則來到1.26億元，大約占大盤日均量0.1%至0.13%。

張振山指出，盤中零股交易制度除了鼓勵年輕人買股外，同時也讓市場有更多交易選擇方式。據了解，目前有10家以上券商有興趣參與。