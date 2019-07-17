　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

元富智能行動選股APP使用率近九成　獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 許多投資人會利用APP進行選股、看盤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

元富證券表示，近年來積極投入數位金融領域，持續推出多項產品與服務，其中以AI智能幫助投資人篩選投資標的、大獲客戶好評與青睞的「智能行動選股APP」，繼年初取得智慧財產局的兩項創新專利認證後，近期更榮獲第16屆國家品牌玉山獎「最佳產品獎」殊榮，以國家級的肯定，提供投資人最佳的股票投資利器。

元富證券總經理李明輝表示，「智能行動選股APP」運用Fintech AI技術結合元富投顧精心研究的選股模型，推出至今相當受到投資人喜愛，下載量佔元富行動交易戶數近100%，登入使用率將近九成，另根據元富進行的調查顯示，當客戶有選股需求時，高達八成客戶會參考元富智能行動選股APP的選股分析資料，顯見投資人的高度重視和認可。

請繼續往下閱讀...

元富「智能行動選股APP」共有四大特點，第一特色「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股；第二特色「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三特色「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四特色「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或加碼進場。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，第14屆時元富證券曾以獨家開發的「小資零股理財平台」獲獎，此次再以「智能行動選股APP」奪得殊榮，對元富證券實為高度肯定。元富表示，在未來將持續精進數位金融科技服務，尤其在行動理財上，更將積極投入相關資源，以滿足投資族的多元理財需求，朝向全方位數位券商發展邁進。

ET快訊
兒子是黛安娜王妃轉世？4歲童說出毛骨悚然細節：鳴笛後我不再是
丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警

關鍵字：投資,股票,APP,元富證券

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

元富智能行動選股APP使用率近九成　獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」

支應台商越南設廠　一銀、北富銀主辦仲琦科技22億聯貸案

認列綠能損失29億元　京城銀獲利元氣大傷

金舶獎10大得獎名單出爐　商總推2大革命讓服務業成為台灣之光

「亞洲生技大會」首度在台登場　吸引25國代表齊聚

超萌緝毒幼犬　海關開放寄養家庭申請

IMF第一副總裁：正視中國大陸崛起與金融創新科技　讓經濟重要國家擁有更大話語權及責任

美國政府力挺高通：法院過火會削弱競爭力！暫停反壟斷執法

臉書稱Libra將由瑞士監管　FDPIC：尚未與我們聯絡

央行總裁帶頭喊企業加薪　工商大老：不等於提高基本工資

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

元富智能行動選股APP使用率近九成　獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」

支應台商越南設廠　一銀、北富銀主辦仲琦科技22億聯貸案

認列綠能損失29億元　京城銀獲利元氣大傷

金舶獎10大得獎名單出爐　商總推2大革命讓服務業成為台灣之光

「亞洲生技大會」首度在台登場　吸引25國代表齊聚

超萌緝毒幼犬　海關開放寄養家庭申請

IMF第一副總裁：正視中國大陸崛起與金融創新科技　讓經濟重要國家擁有更大話語權及責任

美國政府力挺高通：法院過火會削弱競爭力！暫停反壟斷執法

臉書稱Libra將由瑞士監管　FDPIC：尚未與我們聯絡

央行總裁帶頭喊企業加薪　工商大老：不等於提高基本工資

快訊／彰化油漆工廠晚間火警「濃煙狂冒」　30餘名警消到場救援

男星以為自己長得好看！　見到「臉蛋天才」車銀優：很失落

雷／魏無羨《陳情令》魔化開外掛　大戰血殺四方…網：A爆了

摩斯漢堡點餐！「灰色大鼠」貨架上亂竄　他當場嚇歪：店員還裝死

不斷更新／悍將單局灌3分逆轉　6局富邦5：4中信

新古典沈穩大器別墅居家　場域切分乾淨俐落

問題自己解決！「絕不靠男人」星座女Top4...你也一樣獨立？

不斷更新／統一單局攻下4分　7局結束統一9：2桃猿

轉傳丟筆假訊掰提醒遭揭穿　調查官「重挫局譽」確定記過

影／他遛1米多長「鱷魚」嚇歪路人被罰2300　警：之前就警告過！

財經熱門新聞

揭開冒領發票3大手法！　國稅局..

郭台銘身價重返70億美元　總資..

總獎金8億任你拿！刮刮樂麻將賓..

彭博億萬富豪指數估算　郭台銘參..

GPS業者長天解雇近60名員工

新光金擬辦現金增資逾60億　全..

LV老闆身價超越比爾蓋茲　登全..

緝毒幼犬　開放寄養家庭申請

夏普戴正吳：擬將堺工廠（SDP..

外資大買1.6萬張！鴻海上漲2..

指定信用卡回饋上看25%　LI..

即／威力彩10億元頭獎　又槓龜..

受醫生女友刺激　中文系男闖股市

明年撥補200億救勞保破產危機

更多熱門

相關新聞

如何避開股市陷阱？教你魔球負面股票篩選法

使用一些大家常用的指標，很容易掉入別人準備好的陷阱中，若能參考一些魔球股負向指標，就能看到許多不為人知的一面。

新台幣今收盤貶3.3分　收在31.075元

電子三雄走低　台股收盤下跌57點收10,828點

貿易戰打亂步調　台商赴東協比返台還要多

倒吃甘蔗！中經院估今年經濟成長2.06%

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

全台18日停班停課懶人包

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

即／新北：明天上午正常上班上課

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面