元富智能行動選股APP使用率近九成　獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」

▲ 許多投資人會利用APP進行選股、看盤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

元富證券表示，近年來積極投入數位金融領域，持續推出多項產品與服務，其中以AI智能幫助投資人篩選投資標的、大獲客戶好評與青睞的「智能行動選股APP」，繼年初取得智慧財產局的兩項創新專利認證後，近期更榮獲第16屆國家品牌玉山獎「最佳產品獎」殊榮，以國家級的肯定，提供投資人最佳的股票投資利器。

元富證券總經理李明輝表示，「智能行動選股APP」運用Fintech AI技術結合元富投顧精心研究的選股模型，推出至今相當受到投資人喜愛，下載量佔元富行動交易戶數近100%，登入使用率將近九成，另根據元富進行的調查顯示，當客戶有選股需求時，高達八成客戶會參考元富智能行動選股APP的選股分析資料，顯見投資人的高度重視和認可。

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元富「智能行動選股APP」共有四大特點，第一特色「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股；第二特色「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三特色「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四特色「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或加碼進場。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，第14屆時元富證券曾以獨家開發的「小資零股理財平台」獲獎，此次再以「智能行動選股APP」奪得殊榮，對元富證券實為高度肯定。元富表示，在未來將持續精進數位金融科技服務，尤其在行動理財上，更將積極投入相關資源，以滿足投資族的多元理財需求，朝向全方位數位券商發展邁進。