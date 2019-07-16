林飛帆就任民進黨副祕書長　評韓國瑜若做到這點更難打

圖文 / 鏡週刊



選在解嚴紀念日32週年這天，太陽花學運領袖林飛帆今天（15日）接任民進黨副祕書長，他致詞時大談「中國因素」，並喊出「守住本土政權」，要「防止親北京勢力取得執政地位」，被問及甫在國民黨內總統初選出線的高雄市長韓國瑜，他笑說，「他（指韓）若有辦法做到『九世元陽』的話就更難打了！」

民進黨今天由黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉宣布新一波黨主管人事，林飛帆接掌副祕書長，長期主持民間公民會議的呂家華則在林飛帆力邀下，接任民進黨的「政策對話工作溝通小組」主持人。

林飛帆致詞時感謝卓榮泰、羅文嘉的邀約，以及蔡英文總統和總統府祕書長陳菊的支持，他說，大家同樣都對中國步步進逼及下一段台灣社會經濟的轉型有同樣的焦慮；他的決定或許讓很多朋友感到訝異，但放在台灣共同面對的困境，也許就不值得那麼得訝異。

他指出，2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化及統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線，企圖將台灣置於一個中國框架底下，而困境也不只是2020年大選，更是台灣對內下一階段社會轉型如何面對震盪的問題，包括世代、階級之間的矛盾與衝突。

林飛帆說，他入黨後的工作重點就是「守住本土政權、防止親北京勢力取得執政地位」，更要針對「下一個4年」台灣社會轉型需要的社會對話做準備，這也是黨中央未來會成立政策對話工作小組也是同樣目標。

被問及韓國瑜將代表國民黨出征總統一事，林飛帆說，韓最近講到唐僧的故事，還提到「九世元陽」，他笑說，「他（指韓）若有辦法做到九世元陽的話就更難打了！」

被問及與時代力量的關係，林飛帆說，選舉是一時的，政策上，朝野如何對話、合作，這他是會盡力促成的部分。

林飛帆也說，過去他對民進黨有若多批評，但「對政黨只有批評的話今天就不需要來這裡，若毫無批評、全盤接受，這個黨也不會需要他」，不管外部批判或內部辯論這都是民進黨跟其他很多政黨的常態，希望過去自己說的話，能成為黨未來的養分，而他的立場還是一樣，需要更多對話，與不同階層、階級有更多對話，這是他未來在黨內要與大家一起努力的目標。



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