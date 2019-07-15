郭台銘的下一步　堅持不回鴻海也不干涉營運？繼續參選拚到底？

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘，為了參選總統，毅然交出鴻海董事長棒子，專心投入初選選戰。如今，隨著他在國民黨總統初選落敗，下一步如何安排，備受外界關注。

郭台銘為了展現參選決心，不但把鴻海董事長職位，交給劉揚偉接任，還特別規劃了「九人小組」組成「經營委員會」，透過分權共治的模式，帶領鴻海走出「後郭台銘時代」。當時，郭董還發下豪語，「永不回鴻海也不干涉營運」。

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鴻海「經營委員會」，包括董事長劉揚偉、副董事長李傑、副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰精密主席盧松青、集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝組成，規劃每週開一次會議，針對重大議案進行討論，然後需要三分之二的委員同意後，將建議送交董事會做最後決策。

為了化解外界疑慮，鴻海還破天荒，在股東會之前，召開史上首次的法人說明會，讓外界瞭解「九人小組」組成的「經營委員會」，進行面對面溝通。

至於郭台銘在鴻海扮演的新角色，劉揚偉當時在6月的法說會提到，郭董不是九人經營委員會的成員，所以未來鴻海在溝通協調相關事務，會由經營委員會來討論作出建議，這些建議會提到董事會決議通過，由於郭董還是董事會成員，具有決策權力，至於參與程度則取決選舉結果。

如今，郭董未能在國民黨總統初選勝出，如果依照劉揚偉的說法，是否意味郭董參與鴻海董事會的程度，會因此提高？或是，郭董依舊不放棄，另尋投入總統選舉的途徑？這一切，只能等待郭台銘沈澱之後，公開做進一步說明。

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