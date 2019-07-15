郭台銘參加總統初選以來　身家縮水183億元...鴻海下跌約15％

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

記者姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選結果今（15）日出爐，鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘未能勝出，回頭看鴻海股價，郭台銘4月17日宣布參選當天，鴻海收盤價91.8元，今日收在78.1元，近三個月跌幅約15％，導致郭董身家縮水約183億元。

今年4月初，郭台銘傳出有意參選總統，鴻海股價當時也隨著消息上攻，就在郭台銘4月17日宣布參選當天，來到減資後最高收盤價91.8元，鴻海市值提升至1.27兆元，穩居市值第二大，隔天還一度衝到最高點97.2元。

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不過，鴻海股價未能突破百元大關，反倒一路下滑，一度跌至70.1元，跌幅近三成，但也吸引買盤逢低進場，股價緩步回升，最近都在78元附近震盪。

今日早盤，鴻海一度下跌超過1％，失守月線，但當國民黨總統初選民調結果出爐後，股價反倒利空出盡，跌幅開始收斂，甚至翻紅，重新站上5日線及月線，終場收到78.1元，漲幅0.64%。

算一算，郭台銘宣布參選至今，若以減資後股本1386.3億元估算，鴻海目前市值約1.08兆元，雖然仍穩居台股市值第二大，但相較於他宣布當天的市值1.27兆元，鴻海市值縮水約1900億元。

以郭台銘持有鴻海13.37億股粗估，郭台銘宣布參選以來，身家財富縮水約183億元。

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