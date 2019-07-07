熬過腦膜瘤低潮　宇瞻陳益世靠「快走」體悟人生

▲宇瞻董事長陳益世專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／專訪

宇瞻董事長陳益世三年半前曾生了一場大病，「就是這裡開了刀。」陳益世手指著自己的頭，侃侃而談這段往事。多年來腦部這顆良性腫瘤與它和平共處，發現時已經長達6.5公分。

有好一段時間，陳益世只要一接近黃昏就犯頭痛，但也始終未查出原因，直到有一次他出國旅行，一位腦神經外科醫生的好友看到他走路容易喘，建議他去做腦部斷層檢查才發現。

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在生病前，陳益世就看到預防醫學的重要，投資一家專做健康管理的平台公司--虹映科技。大病初癒，陳益世更深刻體悟到健康的重要，決定不能再只是「玩票式」的運動，徹底執行持續性運動。

▼陳益世大方秀出手機APP的運動紀錄 。（圖／記者周康玉攝）

「你只要有一周斷掉就歸零了，妳看，我已連續194周保持運動了。」 陳益世秀出手機的APP紀錄。194周是什麼概念？這194周當中，每個星期都要達成3次運動，每次運動30分鐘，每分鐘心跳維持130下。換算下來，陳益世已經持續3年7個月每個星期運動的紀錄。

能夠堅持這麼久，也是不容易的事。陳益世說，他大部分時間就在家附近的國小快走，一次大約40-50分鐘，一圈200公尺，每次走20-30圈。

陳益世說，經歷那場病後，他設下一年要52周運動不間斷；第二年，再設同樣目標；第三年後就不設目標了，因為已經成為習慣，習慣後就覺得其實很輕鬆。

很多企業家常常在運動過程中，把工作上的千頭萬緒理清，陳益世反而是完全放空。「你就是很enjoy（享受）這個，幹嘛還去想東西。」他大笑。

▼陳益世鼓勵同仁跟他一樣多運動。（圖／記者湯興漢攝）

除了快走，陳益世一星期請瑜珈老師來家教，一次一個半鐘頭。陳益世說，太太會上瑜珈，不過是分開上課。「這樣才不會吵架。」同事在旁開玩笑地說。

陳益世說，運動後洗個澡會覺得很舒服，腦筋也很清楚。有時候上班到一段時間就會累了，運動一下活力就來了。

因為太想和大家分享運動的好處，陳益世還曾經送出100多支心律表給同事，鼓勵大家多運動。結合旗下投資的運動管理平台，每個人都可以透過大數據管理自己的狀態，陳益世也希望，能藉此推動健康職場的運動文化。

面對5G、AI、物聯網世代，陳益世很有信心表示，宇瞻是記憶體模組起家，本身就是來自於一個很動態的產業。就連公司的命名就跟速度有關。

陳益世解說道，Apace本身就是快速的意思，為了要凸顯公司的核心競爭力就是速度和彈性，便想以此為名。但註冊的時候發現有人用了，所有變成自創一個字，字尾加一個R，「Apace」改為「Apacer」。

成立於1997年的宇瞻，如今22歲了。過去陳益世定義宇瞻第一個十年是低頭苦幹，第二個十年是抬頭實幹。這回，陳益世認為，邁向第三個十年，是提升價值的十年。靠著靈活、快速應變，陳益世引領宇瞻走向下一個十年。

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