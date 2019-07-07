「大咖不做的、我們做」宇瞻陳益世深入老人院、養雞場　布局物聯網打游擊戰

▲宇瞻（Apacer）董事長陳益世專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／專訪

「人家說人生70才開始，我才正要開始。」天生就有笑型的陳益世，雖然是全球前十大記憶體模組廠掌舵者，卻毫無架子，穿著繡著公司Logo的運動衫，在接受採訪拍攝時，很放得開。

前來專訪這天，土城正好下著傾盆大雨，碰到記者時，陳益世便問候「有淋到雨嗎？」像是主人迎接賓客那般，親切感十足。

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談起公司的營運，陳益世從家中的主人搖身一變成為公司策略長，口吻有條理又堅定。

宇瞻的經營策略，一個是「守」，一個是「破」。守就是堅守本業，也是「比氣長」。談起公司營運，陳益世像是練內功，有自己的一套心法。

根據年報，宇瞻的營業比重分成兩大類，快閃記憶體產品占50.77%、記憶體模組占49.19%、其他0.04%。然而這個「其他」，卻是陳益世全心投入耕耘的一塊。

▼宇瞻董事長陳益世。（圖／記者湯興漢攝）

守的另一端，就是「破」，轉型突破。陳益世說，在大環境已經往IoT、AI、5G趨勢下展開，衍伸出智慧城市、智慧家庭、智慧工廠、智慧醫療等應用領域，宇瞻選擇自己最有把握的先行投入。

宇瞻成立一個編制20多人的「智慧應用處」，就在培養這塊營收占比不到1%的「其他」。陳益世說，公司在物聯網耕耘多年，經過多年淬鍊，定調為智慧應用工業物聯（IIoT）。這幾年來也有具體的方向。第一就是環境智能監控系統；第二個就是IIoT的SRP（Solution Ready Platform）；第三智慧光學微度檢測方案。

目前有數個實際案例，包括智慧醫療領域的安養院；並將智慧工廠導入宇瞻自己的工廠；以及養雞場、水情監測等。

團隊深入髒亂養雞場

「大公司不想做的、做不來的，交給我們來做」陳益世不諱言，跟一線大廠相比，宇瞻規模是相對小的，任何大廠沒有心力、不想做的特殊場域，宇瞻來做，夾縫中找著力點。就連供應商三星遇到不划算的案子，還會介紹給他們。

以去年接下養雞場案子為例，陳益世說，若要導入物聯網，大公司的建置至少都是幾百萬起跳，但宇瞻幾十萬就可以做，解決他們立即的痛點，讓業主跨出物聯網的第一步；此外，農舍的環境惡劣，也是大公司不太會願意深入的場域。

宇瞻在養雞場場域的做法，是將旗下專利IIoT閘道器（Gateway）裝置其中，串連雞舍包括溫濕度、風力，自動控制器如水簾、風扇等感應器，進行長期雞舍環境監控，並提供後台管理平台，降低雞舍每天的維護成本。

▼陳益世大秀自家產品閘道器（Gateway）。（圖／記者湯興漢攝）

傾聽沒人關心的安養院

宇瞻另一特殊物聯網垂直應用場域是安養中心。陳益世說，一般而言，老人不喜歡被拍攝，管理上就很耗費人力，但照護人員經常是短缺的。

在多次與安養中心接觸下，發現從業人員提出的問題都是他沒想過的，宇瞻也開始思考安養院需求，並設計出一套可以監控老人用電、門禁、跌倒的專屬系統，還研發出可即時通報火災、並Line @ 結合的「事件點直擊」專利。

在因緣際會下，這套系統在淡水聖約翰大學設置的安養照護員考場導入，一年有50多個機構參訪，知名度也漸漸打開。

宇瞻副總駱榮發補充，聖約翰的老人服務事業系的理念與公司相吻合，一方面是看到人口老化趨勢明確，第二是因照服員被認為是把屎把尿的工作，很多安養機構常常請不到人，透過導入宇瞻的監控系統，也讓照服員的工作因為科技而加值。

陳益世分析，他認為智慧醫療會是台灣下一個明星產業，且要用到大量儲存，這剛好是宇瞻的核心技術，因此公司也把智慧醫療列為重點發展。

▼陳益世大秀自家產品閘道器（Gateway）。（圖／記者湯興漢攝）

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