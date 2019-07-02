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奧斯卡晚宴指定的粉紅巧克力加持　85度C父親節蛋糕銷售估成長13%

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▲85度C在今年父親節檔期特別推出紅寶石巧克力蛋糕，睽違80年後世界上誕生的第四種巧克力，使用粉紅色可可豆製作而成，相當吸睛。（圖／記者林淑慧攝）

▲85度C在今年父親節檔期特別推出紅寶石巧克力蛋糕，睽違80年後世界上誕生的第四種巧克力，使用粉紅色可可豆製作而成，相當吸睛。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

父親節即將到來，蛋糕商機成為業者兵家必爭之地，85度C今（2）日表示，今年特別引進曾登上奧斯卡晚宴的粉紅色巧克力，為旗下蛋糕新品增添亮點，可望帶動今年父親節檔期蛋糕銷售數量上看4.7萬顆，預估業績可望成長13%。

「今年的甜點業界結合時尚趨勢，以亮麗外型吸引消費者的目光，」85度C主管指出，國內食品原料大廠特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，是奧斯卡晚宴指定甜點，今年在台灣首度發表曝光，85度C也成為首家採用該款巧克力的連鎖咖啡業者。

請繼續往下閱讀...

85度C主管指出，比利時的巧克力製造商經過13年的研究，發現紅寶石巧克力得天獨厚的風味與色澤，找到了最佳的製作工法，保留了原始紅寶石可可豆的粉紅色澤，相當吸睛，預估可帶動父親節蛋糕新品的買氣。

85度C表示，6吋紅寶石巧克力蛋糕特價560元，預計本月18日正式上市，即日起開放預購，每家門市限量十顆，預計將為巧克力蛋糕市場掀起一陣粉紅旋風。

依據財報，85度C母公司美食達人今年五月合併營收重回20億元大關，創今年以來新高，月增5.8%更是2012年以來最好的五月份成績。

法人表示，國際貿易局勢過去一個月來變化甚大，總體經濟及消費氛圍平添變數，但美食-KY營收仍逆勢向上，可見海內外各個主要市場主打行動會員專屬的行銷活動，以及推陳出新的產品線，持續發揮作用，看好未來能持續帶動銷售回升。

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