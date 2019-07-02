蘋果西打暫停銷售？ 　製造商大飲駁斥是假消息...其實是中元節供不應求

▲大飲公司表示，「蘋果西打」因應中元市場供不應求，依實際產量配合市場各大通路所需，彈性調整分配貨量。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

外傳蘋果西打供貨不穩，通路端甚至表示暫停銷售，製造商大飲公司今（2）日發佈重大訊息表示，媒體報導為不實假新聞，目前產線的生產及銷售一切正常，籲請外界不要輕信謠言。

老牌飲料商大飲去年財報難產，並衍生掏空疑雲，受到社會關注，生產長達54年蘋果西打，近日又再度傳出供貨不穩的情形，由於該飲料占大飲營收比重達九成，因此再度引發話題。

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大飲公司表示，「蘋果西打」因應中元市場供不應求，依實際產量配合市場各大通路所需，彈性調整分配貨量，以維持市場供需均衡，特此聲明。

夏天為飲料產業的旺季，大飲主管指出，往年約在五、六月通路就會安排進貨，以因應市場需求，不過今年因公司受到財報事件衝擊，通路端的訂單訊息較往年落後，但業務端已反映本月訂單已有爆量情況，產線也持續在加班生產中。

大飲主管強調，從業務及通路端的了解，大飲因應目前市場實際需求，依據實際產量彈性調整分配貨量，強調目前蘋果西打並未在任何通路下架。

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，大飲上月發佈重大訊息公告，因新委任的南台聯合會計師事務所會計師，查核財報仍須時間，因此已向金管會提出再度延展財報之申請，金管會限定更正的日期為7月25日。