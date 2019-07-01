嗶電子支付到超商繳水電費　金管會開放3大措施超方便

▲金管會完成「電子支付機構業務管理規則」修正案預告，祭出3大開放措施，讓民眾可以不用帶現金。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為推動電子支付，金管會近期完成「電子支付機構業務管理規則」修正案預告，近日將發布電子支付機構3大開放措施，包括可到超商或超市，繳水費、電費、罰單等政府規費，有利電支機構業務推動，並提高使用者方便性。

這次修正共有3大開放措施，首先是「開放電子支付機構新種業務」，其中一項為開放電子支付機構提供使用者間的訊息通知需求，像是賣家對買家通知物流配送情形或交易進行狀況等訊息傳遞；至於另一項則為開放電子支付機構發行電子支付帳戶專用儲值卡，換句話說，民眾未來可到超商購買儲值卡，存入電子支付帳戶中。

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再者是「強化電子支付機構風險管理及個人資料保護」，這次修正2項內容，其中增訂電子支付機構與收款使用者簽訂及終止契約時，應通報聯徵中心，對於最近6個月內，平均月交易額達8萬元的個人使用者，也要通報資料。

此外，修正支付指示應記載事項，對於個人使用者的「姓名」部分，應部分遮蔽處理，並容許以「與電子支付機構約定足資識別身分之資訊」方式記載。舉例來說，獨資商號以個人名義登記，可於支付指示中顯示對外的營業招牌「某某小吃店」等足以辨識身分的資料。

第三則是「提升民眾支付便利性」，開放可以到超商、超市及金融機構等，繳交水電費、停車費、罰款等，另外也考量實務上電子支付帳戶使用者墊款需求，可進行單次墊款。