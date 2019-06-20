達芙妮等廠商遭課反傾銷稅　財部官員：鞋靴不見得漲價

▲財政部針對中國大陸鞋靴廠商課徵反傾銷稅，12廠商提出具結申請，但是包含達芙妮等10廠商，仍要被課徵反傾銷稅。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今年1月公告對中國大陸的鞋靴產品課徵反傾銷稅，並且為期5年，這段期間，共有12家廠商提出具結申請，但僅有2家廠商通過，其餘包括達芙妮、Skechers等廠商，自今年起都須課徵反傾銷稅43.46%。

財政部1月對中國大陸產製、進口的鞋靴產品課徵反傾銷稅第2次落日調查，拍板課徵137家製造商、出口商及50家進口商。當時所公布課徵稅率揚州寶億稅率為10.07%、香港威富為4.56%，以及中國大陸其他製造商或出口商43.46%，課徵期間自今年1月17日至113年1月16日止。

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之後，被課徵反傾銷稅中的廠商中，有12家廠商提出具結申請，包含接受ECCO SKO A/S及賀星、達芙妮、興昂、Coach Operations Singapore.、Coach Services、裕元、富珍、俊思、The Rockport、Skechers Sarl及Deckers Asia等出口商提出價格具結措施，但是台灣只有接受ECCO及賀星的申請，免課徵反傾銷稅。

但財政部表示，ECCO及賀星在具結有效期間出口至我國的涉案貨物，免予課徵反傾銷稅，若經查明有違反具結內容的情況，就會停止各該廠商價格具結的適用，並課徵稅率43.46%的反傾銷稅。另外，其餘包含達芙妮在內申請的10家則繼續被課徵43.46%。

至於，對於鞋靴廠商課徵反傾銷稅，是否會影響國內鞋靴的價格，財政部官員表示，進口商可能會選擇其他國家的進口商，例如越南等，避免成本過度增加；僅少數業者會以漲價或者要求出口商降價等方式，來降低課稅的衝擊。