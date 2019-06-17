大同股東會市場派搶經營權失利　三獨董解除案均未過門檻



▲大同股東會。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

大同（2371）今（17）日舉行股東會，除了表決通過去年財報之外，從首案公司章程就遭市場派否決，而因現場股東情緒激烈，股東會一直進行到中午，才進入關鍵的獨立董事提案表決。目前最新的狀況為，第五至第七案獨立董事職務，經由大同董事長林郭文艷宣布，表決「沒有通過」 。此次的票決中，三案的票出都是贊成票佔比48%，反對23%，棄權27%，此次股東會並「未成功變天」。

林郭文艷投票前要求司儀宣讀公司派立場，三位獨董學歷完備、資歷豐富，以不適任解任有損公司形象；另外，社會對獨董執行力有高度期待，加上股東提此案並未合法。而子公司虧損方面，林郭文艷也表示，雖面臨下市感到遺憾，也是痛苦的過程，但同時團隊也正進行重整，可望讓集團營運轉虧為盈。

在提請討論提案第五案中，三雅投資依據公司法第172條之1提案提請，解任蘇鵬飛獨立董事職務， 表決「沒有通過」；以及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論案，同樣「沒有通過」。

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▲大同股東會。（圖／記者李毓康攝）

提請討論提案第六案中，股東新大同投資顧問依據公司法第172條之1提案解任劉宗德獨立董事案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論案。表決結果的票數，跟第五案雷同，主席林郭文艷宣布本案「沒有通過」。

提請討論案 第七案中，股東鄭豐儀、欣同投資顧問、競殿投資依據公司法第172條之1提案解任獨立董事吳啟銘獨立董事職務案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論，最終表決結果，也「沒有通過」。

根據了解，今日股東出席率高達95.4%，若不包括地區因素以及持有股數較少的幽靈股東來看的話，出席率可以說是史上最高；但也因為如此，現場投票人數門檻也提高，等於是要超過50%才有可能翻案。

面對「未成功變天」，市場派股東代表蔡玉真受訪表示，第五案沒有通過，後面的也不會通過了。而儘管今日股東出席率高讓通過門檻提高，但他們正在請律師查核計票相關細節，不排除要求封存票箱，以及後續交由法律訴訟處理。

▼大同市場派股東不排除要求封存票箱，以及後續交由法律訴訟處理。（圖／記者劉姵呈攝）

