郭台銘不忘警察節　Line發文向警察致敬...秀出珍藏67年前與父親合照

▲郭台銘在警察節的這一天，透過Line發文向警察致上最高敬意。圖為他在今年6月14日參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議的畫面。（圖／記者葉南州攝）

財經中心／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（15）日以警察之子的身份，在Line發文向警察致上最高敬意，他也誓言，一旦當選總統，會照顧現職員警及退休的每位先進，一定會督促各機關，改善現有的警消人力編制和預算，讓警消能夠真正發揮專業！更能夠保障我們國人的生命財產安全！

郭台銘說，今天是警察節，身為警察之子的他，要向辛苦的警察同仁致上最高的敬意！他也秀出一張珍藏的老照片，也就是67年前，他與父親郭齡瑞的合照。

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▲郭台銘在Line發文向警察致敬，同時也秀出一張珍藏67年的珍貴老照片，圖中的男子是郭台銘的警察父親郭瑞齡，手中抱著年幼的孩子，就是郭台銘。（圖／翻攝自Line／郭台銘）

眾所周知，郭台銘常公開表示，自己是警察之子，最瞭解警察以及警眷的心情，一旦當選總統，一定會維護警察的權益。

今年6月14日，嘉義市退休警察協會舉辦「蔡政府欠退休警消一個公道｣集會活動，郭台銘當天也現身力挺，強調他身為警眷，｢警察的事就是我的事｣，出席這場活動就是希望政府可以還給退休警消人員該有的尊嚴及福利。

郭台銘當時表示，退休警察消防人員過去為國家做太多犧牲奉獻，卻因蔡英文的不公不義把辛苦退休金取消，讓退休的警消人員尊嚴盡失反而是侮辱。郭台銘更舉例日前桃園發生，因此自己支持退休警消活動，更應恢復他們應有的福利。

▲▼郭台銘日前參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）