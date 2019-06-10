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國民黨公布初選名單　郭台銘：門票賣了但遊戲規則還沒訂好

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▲▼郭台銘記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

國民黨10日召開記者會公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人。對此，郭台銘表示，現在不會有年輕人坐在電話前接聽民調，強調初選辦法不明確，勸參選人都不要簽公約，並建議黨中央把辦法說清楚，否則國民黨比民進黨還要爛。

郭台銘表示，我本來明天要去台中，但是為了參選人會議，特別取消台中行程 ，因為我要親自去了解初選辦法，現在還沒有正式通過，就像門票賣了，但是遊戲規則還沒訂好，所以我要去給黨中央反映。

請繼續往下閱讀...

郭台銘強調，我希望在週三中常會之前，初選辦法明確以後，才能要求候選人簽任何的公約，尤其我常講的「魔鬼藏在細節裡」，我對每一個細節都要求得清清楚楚，我希望黨中央一定要認真務實，我希望不要被大家解讀我砲打黨中央，但是現在大家還沒有鳴槍起跑，他要我簽一個東西，我直覺初選辦法都沒有，還要我簽什麼公約，我還要勸所有參選人都不要簽。

郭台銘指出，黨中央很奇怪，民調時間拖很長，尤其是市話，有多少年輕人會在家裡聽半個鐘頭的民調電話，還有我之前下鄉的時候，也有中南部民眾建議要用台語電話，這樣才能更真實反映民意，我認為現在國民黨中央應該要重視，我明天去就一定要他們給我做簡報，因為實行細則是一切的核心，所以我要嚴格盯著這件事，並強調如果初選辦法沒有清楚之前，我勸所有參選人不要簽署公約。

至於備案機制被批暗殺條款，郭台銘表示，我今天訂這個辦法是對所有人適用，包括我郭台銘，這樣叫暗殺？我提出的建議非常透明，暗殺這個說法我無法同意，但是辦法是黨中央要做的事情，因為我是選手不能制定辦法，所以建議黨中央把辦法說清楚，否則國民黨比民進黨還要爛。

國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約

1.不以言論或其他行為損害本黨聲譽，破壞本黨團結。
2.本人或團隊絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐作為。
3.維護優良選舉風氣，遵守總統副總統選舉罷免法相關規定參與黨內初選，不請客、不送禮、不以期約賄選等方式爭取提名或競選。
4.不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業。
5.絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性的行為，執行民調期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。
6.尊重黨內初選及提名機制，如未獲提名，絕不違紀參選，並願意全力及號召支持者支持本黨提名同志，贏得選舉。7.以上約定如有違反，願受黨紀處分，絕無異意。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,初選,手機民調

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