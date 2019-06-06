台泥董座張安平擬砸10幾億　改造花蓮和平廠成全台第一座開放式生態工廠



▲台泥董事長張安平。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／花蓮報導

台泥今（6）日與花蓮縣環保局於花蓮縣秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會，針對居民提出的在地垃圾處理、就業機會問題等做溝通，也首次公開宣布籌備計畫已久的「和平開放工廠」構想。台泥董事長張安平表示，過去就有這項計畫，但礙於交通問題無法實現，藉蘇花改機會也開放「台泥和平工廠」協助在地人發展觀光聚落計畫，光是汽化爐規劃就估計投入約6-7億元，加上生態工廠、廢棄物處理全部下來第一階段預估花上10幾億，但實際投入金額也還在規劃擬算當中。

今年台泥和平廠建廠邁入第20年，藉由這次與花蓮縣環保局合作將在三年後推動的「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」，張安平宣布敞開花蓮和平工廠大門，協助在地人發展觀光聚落計畫。

台泥表示，未來和平廠開放，目前規劃包含設置山海互動體驗館等地景生態建築、碳循環廢棄物館、活的博物館、各種生態教育場域以及生態互動體驗教室等，廠區的開放也可以讓電廠排放數據全公開，未來水泥窯廢棄物處理流程透明化。張安平說，目前汽化爐估計投入約6-7億元，加上生態工廠、廢棄物處理全部下來第一階段預估花上10幾億，但實際投入金額也還在規劃擬算當中。

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▲▼台泥和平工廠。（上、下圖／台泥提供）

張安平一直強調，碳排放是每個人都會遇到的問題，過去水泥工業一直被誤認為是污染行業，但他參與這行業40年來，水泥業的能耗，或者排放都大幅度的進步，比如說現在的排放是40年前的1%，多年來投入減碳工作相當於2億棵樹的減排碳量，透過碳權交易也為公司帶來18,500萬人民幣收益。「這段時間一直在改變與轉型，要真的達到零排放很難，但二氧化碳捕捉是台泥一直在做的技術。」

張安平發想，台泥要以社區夥伴的角色，協助在地人發展觀光聚落外，同時也協助改造和平車站以及爭取和平遊憩港的成立，「在蘇花改的出口，和平鄉可望形成一個生態教育環境聚落，台泥和平廠也將成為全台第一個社區工廠，做為台灣的典範。」

▲▼未來台泥開放和平工廠的生態廠館模擬圖。（上、下圖／台泥提供）

其實早在今年二月底，台泥也拿下廣西貴港水泥窯協同處置固體廢物項目，貴港廠四條日產6,000噸的水泥熟料生產線協同處置固體廢物，包括民生及事業廢棄物，處置總規模每年可達30萬噸。有貴港廠的成功經驗，台泥也將與縣環保局合作，幫助花蓮解決在地1萬5,000公噸無處可去的垃圾問題，也承諾與居民共同打造一個全新的生態環境聚落。

張安平表示，台泥一直認為永續地球是最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現，保護環境、永續生態最主要的手段就是「循環再生」。當垃圾無法循環再生時，把水泥窯轉化為「廢棄物終結者」或「城市淨化器」，其實是目前最可行的方案。

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